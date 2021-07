Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 9 luglio: risale l'indice Rt

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi venerdì 9 luglio 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: aggiornamenti in diretta dalle Regioni

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi venerdì 9 luglio 2021 sarà pubblicato su questa pagina intorno alle ore 17:00. Il monitoraggio settimanale sull'andamento del Covid-19 in Italia, redatto dall'Istituto superiore di Sanità e dal ministero della Salute registra un aumento dell'Rt medio calcolato sui casi sintomatici (0,66 da 0,63, range 0,62- 0,85) così come cessa il calo nell'incidenza settimanale (9 per 100.000 abitanti). Complessivamente il quadro generale della trasmissione dell'infezione da SARS-CoV-2 in Italia "sebbene non sia in una situazione critica, mostra dei segnali che richiedono una particolare attenzione, con aumento nel numero di Regioni/PA (8 in tutto) classificate a rischio epidemico moderato".

L'ultimo bollettino coronavirus di ieri giovedì 8 luglio registrava 1.394 nuovi casi su 174.852 test, 13 i decessi, mentre negli ospedali continua il calo dei ricoveri ma con un ritmo molto meno accentuato. Secondo l'ultimo monitoraggio della fondazione Gimbe la risalita dei contagi (+5%) dopo 15 settimane consecutive di discesa non sta per ora avendo un impatto sugli ospedali: dal picco del 6 aprile scorso l'occupazione di posti letto da parte dei pazienti Covid si attesta al 2 per cento e sei Regioni non contano pazienti ricoverati in area critica. Una criticità rilevata riguarda però l'attività di tracciamento "insufficiente nel tracciare i contatti dei positivi".

Intanto oggi il sesto rapporto di farmacovigilanza dell'Aifa sui vaccini anti Covid evidenzia una cospicua riduzione degli eventi avversi alle vaccinazioni, mentre riguardo ai dubbi sulla cosiddetta eterologa (il richiamo dopo astrazeneca con un vaccino a mRna), le segnalazioni di eventi avversi sono 27 su oltre 233mila somministrazioni, nessuna grave ma inerente alle sintomatologie già note.

Contestualmente l'agenzia europea del farmaco (Ema) ha chiesto di aggiungere nel bugiardino del vaccino prodotto da astrazeneca la possibilità che si possa sviluppare la sindrome di Guillain-Barré, una degenerazione delle guaine mieliniche che rivestono le fibre nervose dovuta alla reazione immunitaria. Quanto i vaccini mRna di BionTech-Pfizer e Moderna il Comitato per la farmacovigilanza ha concluso che la miocardite e la pericardite possono verificarsi in casi molto rari a seguito della vaccinazione e raccomanda pertanto di elencare la miocardite e la pericardite come nuovi effetti collaterali nelle informazioni sul prodotto per questi vaccini, insieme a un avvertimento per sensibilizzare gli operatori sanitari e le persone che assumono questi vaccini. Infine l'ente regolatorio Ue raccomanda di non utilizzare il prodotto adenovirale di Janssen (Johnson&Johnson) in persone con storia di sindrome da perdita capillare. Una "condizione molto rara e grave - ricordano gli esperti - che provoca perdita di liquidi dai piccoli vasi sanguigni, con conseguente gonfiore principalmente alle braccia e alle gambe, bassa pressione sanguigna, ispessimento del sangue e bassi livelli ematici di albumina".

Ma veniamo dunque ai dati di oggi.

Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 9 luglio 2021

Nuovi casi: --, ieri 1.394

Casi testati: --, ieri 44584

Tamponi (diagnostici e di controllo): --, ieri 174.852 molecolari: --, ieri 86371 di cui 1287 positivi pari al 1.49% rapidi: --, ieri 88481 di cui 104 positivi

Attualmente positivi: --, ieri 41.469

Ricoverati: --, ieri 1.197

Ricoverati in Terapia Intensiva: --, ieri 180 di cui 8 nuovi

Deceduti dopo un tampone postivo: --, ieri 127.731

Totale casi positivi dall'inizio della pandemia: --, ieri 4.267.105

Totale Dimessi/Guariti: --, ieri 4.097.905

Vaccinati : 22.481.441 persone pari al 41.6% della popolazione con più di 12 anni, 56.047.948 le dosi somministrate ovvero l'88.9% delle 43.065.615 dosi consegnate da Pfizer , delle 5.940.806 consegnate da Moderna e dei 11.775.510 vaccini AstraZeneca e 2.254.607 le monodosi Janssen prodotti da Johnson & Johnson . Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini. Ieri somministrate 564mila dosi di cui 460mila prime dosi

: 22.481.441 persone pari al 41.6% della popolazione con più di 12 anni, 56.047.948 le dosi somministrate ovvero l'88.9% delle , delle e dei e . Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini. Ieri somministrate 564mila dosi di cui 460mila prime dosi Chi è stato vaccinato. La campagna vaccinale ha coinvolto ad oggi 9 luglio 2021: l'88% degli over 80, il 69% dei settantenni, e il 55% dei sessantenni, il 49% dei cinquantenni, il 29% dei quarantenni, il 20% dei trentenni e il 17% dei ventenni e l'5% degli adolescenti completamente vaccinati con una doppia dose o con una dose unica di JJ.

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

Da lunedì 28 giugno tutte le regioni d'Italia sono in zona in area bianca, non c'è più coprifuoco né obbligo di mascherine all'aperto tranne in presenza di assembramenti. Non sono previste anche oggi ulteriori limitazioni né nuove ordinanza "cambia colori" del ministro della Salute.

Valle d'Aosta : 3 nuovi casi e nessun decesso. Dei 23 attualmente positivi nessuno è ricoverato in ospedale

: 3 nuovi casi e nessun decesso. Dei 23 attualmente positivi nessuno è ricoverato in ospedale Piemonte : --, ieri 42 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -2 (4), ricoveri -5 (64)

: --, ieri 42 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -2 (4), ricoveri -5 (64) Liguria : --, ieri 16 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (7), ricoveri stabili (11)

: --, ieri 16 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (7), ricoveri stabili (11) Lombardia : --, ieri 215 nuovi casi (75 a Milano) e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (43) ricoveri -16 (134).

: --, ieri 215 nuovi casi (75 a Milano) e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (43) ricoveri -16 (134). Trentino : --, ieri 4 nuovi casi e nessun decesso per il terzo giorno. In ospedale non ci sono pazienti covid ricoverati

: --, ieri 4 nuovi casi e nessun decesso per il terzo giorno. In ospedale non ci sono pazienti covid ricoverati Alto Adige : 11 nuovi casi e nessun decesso dal 10 giugno. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (2), ricoveri +2 (7)

: 11 nuovi casi e nessun decesso dal 10 giugno. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (2), ricoveri +2 (7) Veneto : --, ieri 149 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (6), ricoveri +2 (40)

: --, ieri 149 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (6), ricoveri +2 (40) Friuli Venezia Giulia : --, ieri 19 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: ti stabili (1), ricoveri -1 (5).

: --, ieri 19 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: ti stabili (1), ricoveri -1 (5). Emilia Romagna : --, ieri 94 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (17), ricoveri -3 (157)

: --, ieri 94 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (17), ricoveri -3 (157) Marche : 19 nuovi casi. Ieri nessun decesso per il quarto giorno. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (2), ricoveri +1 (9)

: 19 nuovi casi. Ieri nessun decesso per il quarto giorno. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (2), ricoveri +1 (9) Toscana : 79 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -1(15), ricoveri stabili (83).

: 79 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -1(15), ricoveri stabili (83). Umbria : --, ieri 11 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (1), ricoveri stabili (13)

: --, ieri 11 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (1), ricoveri stabili (13) Abruzzo : --, ieri 49 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (1), ricoveri +2 (25).

: --, ieri 49 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (1), ricoveri +2 (25). Lazio : --, ieri 112 nuovi casi (83 a Roma) e 4 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -2 (27), ricoveri -5(139)

: --, ieri 112 nuovi casi (83 a Roma) e 4 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -2 (27), ricoveri -5(139) Molise : --, ieri 4 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: ricoveri stabili (1), vuoti i reparti di terapia intensiva

: --, ieri 4 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: ricoveri stabili (1), vuoti i reparti di terapia intensiva Puglia : 44 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: -1. Ieri Ti +1 (9), ricoveri -4 (84). Focolaio a Manfredonia tra gli under 20 provenienti da tutta italia che hanno partecipato ad un campeggio, con circa 400 ospiti, organizzato da Scuolazoo all'African Beach, villaggio che si trova in località Ippocampo. Da prime ricostruzioni, nessuno di loro era stato vaccinato e durante la vacanza non sarebbero state rispettate le misure di distanziamento e l'uso delle mascherine.

: 44 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: -1. Ieri Ti +1 (9), ricoveri -4 (84). Focolaio a Manfredonia tra gli under 20 provenienti da tutta italia che hanno partecipato ad un campeggio, con circa 400 ospiti, organizzato da Scuolazoo all'African Beach, villaggio che si trova in località Ippocampo. Da prime ricostruzioni, nessuno di loro era stato vaccinato e durante la vacanza non sarebbero state rispettate le misure di distanziamento e l'uso delle mascherine. Campania : --, ieri 162 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti +3 (20) ricoveri -3 (215)

: --, ieri 162 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti +3 (20) ricoveri -3 (215) Basilicata : 7 nuovi casi. Ieri nessun decesso. Ieri saldo ospedalizzati: ricoveri -1 (15), vuoti i reparti di terapia intensiva

: 7 nuovi casi. Ieri nessun decesso. Ieri saldo ospedalizzati: ricoveri -1 (15), vuoti i reparti di terapia intensiva Calabria : --, ieri 54 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (4), ricoveri -2 (51)

: --, ieri 54 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (4), ricoveri -2 (51) Sicilia : --, ieri 219 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (20), ricoveri -1 (128)

: --, ieri 219 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (20), ricoveri -1 (128) Sardegna: --, ieri 28 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (1), ricoveri stabili (33)

Coronavirus, le ultime notizie

Il governo sarà chiamato a decidere entro il 31 luglio se varare un nuovo stato d'emergenza e passare ad una gestione ordinaria della pandemia di coronavirus.

A poco più di 6 mesi dall’inizio della campagna vaccinale si stanno affrontando una serie di criticità. Oltre alla mancanza del 50% delle dosi previste (dovute alla mancata autorizzazione del vaccino Curevac e ai ritardi di Astrazeneca), l'accelerazione impressa alla campagna vaccinale a partire dal mese di aprile determina in questo momento la necessità di somministrare un elevato numero di richiami, riducendo nel breve termine la possibilità di effettuare prime dosi negli under 50, vista anche l’incertezza sulle forniture dei prossimi mesi che induce ad accantonare consistenti quantitativi per la somministrazione delle seconde dosi.

In Sicilia il 22,6% degli over 60 aspetta ancora la prima dose, il 19% in Alto Adige e Calabria, il 18% in Friuli Venezia Giulia.

Si comincia intanto concretamente a parlare di un richiamo vaccinale in autunno o inverno: il calo recentemente riportato nell'efficacia in Israele sarebbe dovuto alle infezioni nelle persone vaccinate a gennaio o febbraio e pertanto Pfizer ha chiesto all'EMA e alla FDA il via libera per la somministrazione della terza dose. Il chief scientific officer di Pfizer, Mark Dolsten, ha reso noto che, secondo i dati preliminari delle ricerche svolte dalla compagnia, una terza dose di vaccino genera livelli di anticorpi da 5 a 10 volte più alti di quelli misurati dopo la seconda dose.

Come va la pandemia

La Germania ha nuovamente inserito l'intera Spagna nella lista dei paesi a rischio Covid. Sono incluse le amatissime mete dei turisti tedeschi Maiorca e le Canarie. La decisione segue la catalogazione decisa dal centro europeo Ecdc che ha posto la penisola iberica in colore rosso.

In Tunisia si parla di una situazione catastrofica: il ministro della Salute ha spiegato che il sistema sanitario è crollato e nel Paese si stanno allestendo ospedali da campo mentre manca ossigeno. Sei regioni sono state poste in confinamento totale nei giorni scorsi.