Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 9 maggio: 8.292 nuovi casi e 139 morti

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi domenica 9 maggio 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: aggiornamenti in diretta dalle Regioni. Da lunedì Italia senza zone rosse

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi domenica 9 maggio 2021. Su questa pagina tutti gli aggiornamenti con i nuovi casi registrati, i tamponi, la pressione sugli ospedali e in particolare le terapie intensive. E poi il numero di morti. Tutto mentre si apetta la giornata di domani, lunedì 10 maggio, quando l'Italia ripartirà senza zone rosse e la quasi totalità del paese in giallo.

L'ultimo bollettino coronavirus di ieri sabato 8 maggio registrava 10.176 nuovi casi su 338.436 tamponi. Sempre ieri continuava il calo della pressione sugli ospedali con 2.211 i pazienti in terapia intensiva. Purtroppo registrava anche 224 i morti nelle ultime 24 ore.

Ma veniamo dunque ai dati di oggi.

Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 9 maggio 2021

articolo aggiornato alle ore 17:41 clicca qui per aggiornare la pagina

Nuovi casi: 8.292 (ieri 10.176)

Casi testati: 85.848 (ieri 109.485)

Tamponi (diagnostici e di controllo): 226.006 (ieri 338.436) molecolari: 141.190 di cui positivi 7.964 (ieri 170.705 di cui 9.656 positivi) rapidi: 84.816 di cui 344 positivi (ieri 167.731 di cui 518 positivi)

Attualmente positivi: (ieri 390.120)

Ricoverati: (ieri 15.799, -532)

Ricoverati in Terapia Intensiva: (ieri 2.211, 110 nuovi ingressi , -42)

Deceduti dopo un tampone postivo: 139 (ieri 122.694)

Totale casi positivi dall'inizio della pandemia: (ieri 4.102.921)

Totale Dimessi/Guariti: (ieri 3.590.107)

Vaccinati : 7.264.758 persone (23.667.315 dosi somministrate)

ovvero l'87.9% delle 17.796.870 dosi consegnate da Pfizer , delle 2.217.900 consegnate da Moderna e dei 6.565.080 vaccini AstraZeneca e 336.800 monodosi Janssen prodotti da Johnson & Johnson . Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini. Ieri somministrate 521.087 dosi (di cui 185mila seconde dosi) rispetto alle 500mila auspicate dal piano vaccinale.

: 7.264.758 persone (23.667.315 dosi somministrate) ovvero l'87.9% delle 17.796.870 , delle 2.217.900 e dei 6.565.080 e 336.800 . Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini. Ieri somministrate 521.087 dosi (di cui 185mila seconde dosi) rispetto alle 500mila auspicate dal piano vaccinale. Chi ha avuto il vaccino. La campagna vaccinale ha visto somministrate ad oggi 9 maggio 2021 il seguente numero di dosi: 6.585.451 dosi a over 80; 3.686.649 a settantenni; 1.967.229 a sessantenni. Quanto alla messa in sicurezza delle strutture socio assistenziali risultano vaccinati con 670.692 dosi gli ospiti delle Rsa, 4.315.025 dosi a soggetti fragili e caregiver, 3.316.521 a operatori sanitari e 919.302 a lavoratori del comparto sanità. Risultano inoltre che 1.231.883 dosi siano state destinate a professori o personale scolastico e 357.392 a agenti delle forze dell'ordine. 617.171 dosi sono invece finite a persone non ricomprese nelle categorie per le quali è già stata aperta la campagna vaccinale.

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

Ecco gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni iniziando dalle situazioni più calde.?

Di seguito le zone in area rossa*:

Valle d'Aosta: 8 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili 9 , ricoveri -2)

*Che cosa si può fare in zona rossa.

Gli spostamenti permessi solo per validi motivi dalle 5 alle 22, sempre con autocertificazione. Vietato anche andare i visita dagli amici/parenti. Scuole aperte fino alla prima media. Le lezioni di seconda e terza media, licei, istituti tecnici si svolgono esclusivamente in modalità a distanza.

Di seguito le zone in area arancione**:?

Puglia : 646 nuovi casi e 25 decessi Saldo ospedalizzati: +7.

: 646 nuovi casi e 25 decessi Saldo ospedalizzati: +7. Sicilia : -- (ieri 851 nuovi casi e 19 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -2, ricoveri -26).

: -- (ieri 851 nuovi casi e 19 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -2, ricoveri -26). Basilicata : 104 nuovi casi e zero decessi. Saldo ospedalizati: Ti +4, ricoveri - 10.

: 104 nuovi casi e zero decessi. Saldo ospedalizati: Ti +4, ricoveri - 10. Calabria : 312 nuovi casi e 9 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -2, ricoveri +6.

: 312 nuovi casi e 9 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -2, ricoveri +6. Sardegna: 54 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizati: ti +1, ricoveri -15.

**Che cosa si può fare in zona arancione.

Gli spostamenti sono permessi dalle 5 alle 22, autocertificazione per uscire dal proprio comune. Scuole aperte, ma licei e istituti tecnici in Dad almeno al 50 per cento. Per bar e ristoranti asporto dalle 5.00 alle 18.00 senza restrizioni. ono chiusi tutto il giorno, consentito l'asporto. Aperti invece i negozi, i parrucchieri e i centri estetici. Consentito lo sport non di contatto come il tennis

Qui potete scaricare il modulo di autocertificazione per gli spostamenti

Le zone in area gialla***:

Piemonte : 592 nuovi casi e 13 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +7 , ricoveri -46.

: 592 nuovi casi e 13 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +7 , ricoveri -46. Liguria : -- (ieri 202 nuovi casi e 5 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (53), ricoveri -25).

: -- (ieri 202 nuovi casi e 5 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (53), ricoveri -25). ? Lombardia : -- (ieri 1.584 nuovi casi e 43 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -1, ricoveri -118).

: -- (ieri 1.584 nuovi casi e 43 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -1, ricoveri -118). Trentino : -- (ieri 99 nuovi casi e nessun morto per quinto giorno consecutivo. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (18), ricoveri +1 (80)

: -- (ieri 99 nuovi casi e nessun morto per quinto giorno consecutivo. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (18), ricoveri +1 (80) Alto Adige : 73 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabile, ricoveri stabili.

: 73 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabile, ricoveri stabili. Veneto : 492 nuovi casi e 3 decessi. Saldo ospedalizzati. Saldo ospedalizzati: Ti -3 , ricoveri -14.

: 492 nuovi casi e 3 decessi. Saldo ospedalizzati. Saldo ospedalizzati: Ti -3 , ricoveri -14. Friuli Venezia Giulia : 68 nuovi casi e 1 decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabile, ricoveri -5.

: 68 nuovi casi e 1 decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabile, ricoveri -5. Emilia Romagna : 650 nuovi casi e 3 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -2, ricoveri -30.

: 650 nuovi casi e 3 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -2, ricoveri -30. Marche : 259 nuovi casi (Saldo ospedalizzati: Ti -2 , ricoveri -11.

: 259 nuovi casi (Saldo ospedalizzati: Ti -2 , ricoveri -11. Toscana : 713 nuovi casi e 9 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -2, ricoveri -26.

: 713 nuovi casi e 9 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -2, ricoveri -26. Umbria : 108 nuovi casi e 3 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +2, ricoveri stabili.

: 108 nuovi casi e 3 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +2, ricoveri stabili. Abruzzo : -- (ieri 85 nuovi casi e 6 decessi. Saldo ospedalizzati: -25).

: -- (ieri 85 nuovi casi e 6 decessi. Saldo ospedalizzati: -25). Lazio : 788 nuovi casi e 10 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti stabili, ricoveri )

: 788 nuovi casi e 10 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti stabili, ricoveri ) Campania : 1.233 nuovi casi e 10 decessi. Saldo ospedalizzati: ti (122), ricoveri (1.382). Capri è "Covid free": completata la vaccinazione di massa dei residenti.

: 1.233 nuovi casi e 10 decessi. Saldo ospedalizzati: ti (122), ricoveri (1.382). Capri è "Covid free": completata la vaccinazione di massa dei residenti. Molise: - (ieri 29 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -5 (4), ricoveri -1 (26).

***Che cosa si può fare in zona gialla.

Ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto. Al chiuso dal 1 giugno e solo a pranzo. Sì a sport all’aperto, anche di squadra e di contatto, ma senza poter utilizzare gli spogliatoi. Piscine dal 15 maggio, palestre l'1 giugno. Riaprono musei, cinema, teatri e live club ma con limitazioni di spazio. Fino al 15 giugno un solo spostamento una volta al giorno verso un'abitazione privata, in un massimo di 4 persone. Scuole aperte, superiori in presenza almeno al 70%.

Le zone in area bianca****:

****Che cosa si può fare in zona bianca.

Decade il coprifuoco. Le attività di ristorazione avranno la possibilità di apertura serale fino alle 23, i bar fino alle 21. Aperti nei fine settimana anche i centri commerciali. Riaprono musei, teatri, cinema, palestre, piscine e università.

Coronavirus, le ultime notizie