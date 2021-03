Coronavirus, il bollettino di oggi 9 marzo 2021: i nuovi casi Covid e le regioni che rischiano nuove chiusure

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi martedì 9 marzo 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: aggiornamenti in diretta dalle regioni

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi martedì 9 marzo 2021 sarà pubblicato come di consueto intorno alle 17:00. Intanto seguiremo le ultime notizie in arrivo dalle regioni. Questa mattina si è riunito il comitato tecnico scientifico che ha preparato un documento destinanto alla cabina di regia del Governo con alcune raccomandazioni sulle nuove possibili misure da adottare visto il rapido incremento dei casi: l'unica cosa esclusa ad oggi è la possibilità di un lockdown nazionale.

L'ultimo bollettino coronavirus di ieri lunedì 8 marzo registrava 13.902 nuovi casi (12.59% tamponi positivi). Tra i dati allarmanti la rapida accelerazione dei ricoveri ospedalieri: in un solo giorno sono aumentati di 687 le persone ricoverate in ospedale e di 100 i posti letto occupati nei reparti di terapia intensiva al netto di 231 nuovi ingressi e 318 decessi. Tra le regioni sotto pressione l'Emilia Romagna che registra il più alto numero di nuovi casi (2.987, seguita dalla Lombardia 2.301) e decessi (50 insieme con la Lombardia, 52). Qui le 10 regioni italiane con le terapie intensive oltre la soglia critica

Coronavirus, il bollettino di oggi martedì 9 marzo 2021

Nuovi casi: -- (ieri 13.902)

Casi testati: -- (ieri 59549)

Tamponi (diagnostici e di controllo): -- (ieri 184.684) molecolari: -- (ieri 102428 di cui 12894 positivi pari al 12.59%) rapidi: -- (ieri 82256 di cui 988 positivi pari al 1.20%)

Attualmente positivi: -- (ieri 472.533, -329)

Ricoverati: -- (ieri 21.831, +687)

Ricoverati in Terapia Intensiva: -- (ieri 2.700, +95, 231 nuovi)

Totale casi positivi dall'inizio della pandemia: -- (ieri 3.081.368)

Deceduti dopo Covid test positivo: -- (ieri 100.103, + 318)

Totale Dimessi/Guariti: -- (ieri 2.508.732, +13.893)

Vaccinati: 1.697.225 (5.587.592 dosi somministrate*)

si tratta del 77.5% delle 5.202.990 dosi consegnate da Pfizer e delle 493.000 consegnate da Moderna al 26 febbraio. La campagna vaccinale dedicata agli over 80 non in Rsa ha coinvolto oltre 1.104.325 i "nonni" che hanno avuto almeno una dose del vaccino Pfizer/Moderna. In distribuzione le prime dosi dei 1.512.000 vaccini AstraZeneca destinati alla fase 3 per le categorie a rischio dai 18 a 55 anni e da ieri approvate anche per l'uso agli over 65: 136mila gli uomini delle forze armate già coinvolti, 423mila tra il personale scolastico. Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini. Ieri somministrate 150.601 dosi (di cui 42.207 seconde dosi), la metà delle 300mila auspicate.

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni iniziando dalle situazioni più calde.

Di seguito le zone in area rossa*:

Campania : --

: -- Basilicata : 186 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti +1, ricoveri +3

: 186 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti +1, ricoveri +3 Molise: 18 nuovi casi. Saldo ospedalizzati: Ti +3, ricoveri +1

*Che cosa si può fare in zona rossa.

Gli spostamenti permessi solo per validi motivi dalle 5 alle 22, sempre con autocertificazione. Vietato anche andare i visita dagli amici/parenti. Chiuse anche le scuole materne ed elementari

Di seguito le zone in area arancione**:

Piemonte : --. Scuole medie in Dad. La provincia di Torino in arancione scuro. Divieto di accesso alle aree gioco e sport nei parchi e giardini pubblici.

: --. Scuole medie in Dad. La provincia di Torino in arancione scuro. Divieto di accesso alle aree gioco e sport nei parchi e giardini pubblici. Lombardia : --. La regione è in zona arancione scuro. Diramata l'Emergenza 4: in ospedale stop ai ricoveri ordinari e programmati: garantiti solo gli interventi urgenti e quelli oncologici.

: --. La regione è in zona arancione scuro. Diramata l'Emergenza 4: in ospedale stop ai ricoveri ordinari e programmati: garantiti solo gli interventi urgenti e quelli oncologici. Alto Adige : 178 nuovi casi e 5 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti stabili, ricoveri -19. Continua il lockdown della provincia di Bolzano. Nuovi casi di variante sudafricana sono stati individuati nei comuni di Bolzano (1), Lasa (2), Naturno (1) che si aggiungono ai focolai già noti di Malles (1 nuovo), Glorenza (1), Merano (1) e Lana (2).

: 178 nuovi casi e 5 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti stabili, ricoveri -19. Continua il lockdown della provincia di Bolzano. Nuovi casi di variante sudafricana sono stati individuati nei comuni di Bolzano (1), Lasa (2), Naturno (1) che si aggiungono ai focolai già noti di Malles (1 nuovo), Glorenza (1), Merano (1) e Lana (2). Trentino : --

: -- Veneto : 1608 nuovi casi e 29 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti+4, ricoveri +63

: 1608 nuovi casi e 29 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti+4, ricoveri +63 Friuli Venezia Giulia : --. Dad dalle scuole medie

: --. Dad dalle scuole medie Emilia Romagna : 2.429 nuovi casi e 44 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +21, ricoveri +84 (dati anticipati dall'assessore Donini). In zona rossa tutti i comuni della Ausl Romagna (Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna) così come Bologna e Modena. Arancione rafforzato per Reggio Emilia.

: 2.429 nuovi casi e 44 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +21, ricoveri +84 (dati anticipati dall'assessore Donini). In zona rossa tutti i comuni della Ausl Romagna (Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna) così come Bologna e Modena. Arancione rafforzato per Reggio Emilia. Marche: 423 nuovi casi. Solo la provincia di Ascoli resta arancio: dopo la provincia di Ancona in zona rossa anche Macerata, e da domani le province di Pesaro Urbino e Fermo.

Umbria : 232 nuovi casi e 7 decessi. Saldo ospedalizzati: ti -5, ricoveri -1. Si va verso la riapertura degli esercizi commerciali di vicinato già da sabato.

: 232 nuovi casi e 7 decessi. Saldo ospedalizzati: ti -5, ricoveri -1. Si va verso la riapertura degli esercizi commerciali di vicinato già da sabato. Toscana : 1001 nuovi casi e 21 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti+7, ricoveri +41. Nell'ultima settimana incidenza salita a 220 nuovi positivi ogni 100mila abitanti

: 1001 nuovi casi e 21 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti+7, ricoveri +41. Nell'ultima settimana incidenza salita a 220 nuovi positivi ogni 100mila abitanti Abruzzo: --

**Che cosa si può fare in zona arancione.

Gli spostamenti sono permessi dalle 5 alle 22 ma con autocertificazione; sarà vietato uscire dal proprio comune. I bar e ristoranti sono chiusi tutto il giorno, consentito l'asporto. Aperti invece i negozi, i parrucchieri e i centri estetici. Consentito lo sport non di contatto come il tennis

Le zone in area gialla***:

Valle d'Aosta : --

: -- Liguria : --

: -- Lazio : --

: -- Puglia : --

: -- Calabria : --

: -- Sicilia: --

***Che cosa si può fare in zona gialla.

Fino al 27 marzo la zona gialla è rinforzata: pertanto restano sospesi gli spostamenti tra le regioni anche dello stesso colore. Possibile muoversi dalle 5 alle 22. Nei bar consentito l'asporto fino alle 18. Ristoranti aperti fino alle 18 poi solo asporto o consegna a domicilio. Sarà possibile frequentare i musei ma non nei festivi. Consentito spostarti in visita a parenti e amici al massimo in due persone più gli under 14 e eventuali disabili a carico.

Le zone in area bianca****:

Sardegna: --

****Che cosa si può fare in zona bianca.

Decade il coprifuoco. Le attività di ristorazione avranno la possibilità di apertura serale fino alle 23, i bar fino alle 21. Aperti nei fine settimana anche i centri commerciali. Riaprono musei, teatri, cinema, palestre, piscine e università.

Coronavirus, le ultime notizie

La mappa dell'Italia in base alle Ordinanze del Ministro della salute.? Qui le FAQ, relative alle disposizioni settoriali delle quattro aree (area bianca, gialla, area arancione, area rossa).

Zona rossa: Campania , Basilicata e Molise.

, Basilicata e Molise. Zona arancione: Lombardia*, Friuli Venezia Giulia , Veneto , Abruzzo, Emilia Romagna**, Marche***, Piemonte, Umbria, Toscana e le province autonome di Bolzano e Trento.

, , Abruzzo, Emilia Romagna**, Marche***, Piemonte, Umbria, Toscana e le province autonome di Bolzano e Trento. Zona gialla: Liguria, Lazio, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta.

Zona bianca: Sardegna.

*Lombardia in area arancione rafforzato per decisione della Regione

**Romagna in rosso come Bologna e Modena

*** Solo la provincia di Ascoli da domani sarà arancione, il resto rosso