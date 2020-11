Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 9 novembre: i nuovi casi Covid regione per regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi lunedì 9 novembre 2020. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri in terapia intensiva: aggiornamenti in diretta dalle regioni

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi lunedì 9 novembre 2020 conferma il preoccupante trend in costante aumento del numero dei nuovi casi di positività al Sars-Cov-2 che ieri ha portato il numero dei pazienti Covid a sfiorare quota 558mila attualmente positivi, livelli mai raggiunti durante la prima ondata, mentre 29.189 persone si trovano ricoverate in ospedale e 2.749 in terapia intensiva.

L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri domenica 8 novembre registrava 32.616 nuovi casi, con circa 191mila tamponi e 331 decessi. Lombardia (+6.318), Campania (+4.601) e Piemonte (+3.884) le regioni con l’incremento più alto di casi.

Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 9 novembre 2020​​

Nuovi casi: -- (ieri 32.616)

Casi testati: --

Tamponi (diagnostici e di controllo): -- (ieri 191.144​)

Attualmente positivi: -- (ieri 558.636​​)

Ricoverati: -- (ieri 29.189, + 1.446​)

Ricoverati in Terapia Intensiva: -- (ieri 2.749, +115​)

Totale casi positivi: -- (ieri 935.104​)

Deceduti: -- (ieri 41.394 con un aumento di 331 morti in 24 ore)

(ieri 41.394 con un aumento di 331 morti in 24 ore) Totale Dimessi/Guariti: -- (ieri 335.074 )

Articolo in aggiornamento, clicca qui per refreshare la pagina

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni iniziando dalle situazioni più calde.

In Lombardia è allarme a Monza dove da domenica all'ospedale San Gerardo è stata presa la decisione di sospendere temporaneamente l'accettazione dei pazienti non gravi nei pronti soccorso. Nel nosocomio si trovano 450 pazienti ricoverati per Covid, di cui 43 in terapia intensiva.

Oggi in Veneto i nuovi casi di positività al coronavirus sono 2.223, che portano il totale dei soggetti attualmente positivi a 53.145. I pazienti ricoverati in area non critica sono 1.580, 113 in più rispetto a ieri, e i pazienti in terapia intensiva sono 203, 10 in più rispetto a ieri sera. Ventuno i decessi registrati.

++ sezione aggiornata alle ore 14:59, clicca qui per aggiornare la pagina ++

Qui di seguito le altre regioni.

In Alto Adige si registrano 598 nuovi casi su 1373 casi testati. Due i posti di letto in più occupati in terapia intensiva, 13 i posti di letto in più occupati in degenza. Purtroppo si registrano 4 decessi. In totale sono 320 i pazienti ricoverati in ospedale, 91 nelle cliniche private, 41 in terapia intensiva.

Nelle Marche si registrano 262 nuovi casi su 750 test. Dei nuovi casi erano 59 i sintomatici. In provincia di Ancona i positivi sono148, in quella di Macerata 51, in quella di Ascoli Piceno 34, in quella di Fermo 20, nella provincia di Macerata, 148 nella provincia di Ancona, 8 nella provincia di Pesaro Urbino e 1 da fuori regione. Questi casi comprendono 59 soggetti sintomatici, contatti in setting domestico (68), contatti stretti di casi positivi (81), contatti in setting lavorativo (8), contatti in ambienti di vita/socialità (7), contatti in setting assistenziale (4), contatti in setting scolastico/formativo (11), screening percorso sanitario (1).

In Umbria si registrano 314 nuovi casi su 1040 test. Purtroppo si registrano 9 decessi. Sale la pressione negli ospedali (Ti +2, reparti ordinari +7)

In Molise si registrano 98 diagnosi su 1007 tamponi. Un decesso registrato dalla regione metre risulta stabile la pressione sugli ospedali.

In Basilicata si registrano 135 nuovi casi su 731 tamponi. Nessun decesso a fronte di 9 posti di letto in più occupati in degenza e 2 in terapia intensiva. Negli ospedali di Potenza e di Matera sono ricoverate 129 persone, diciotto delle quali in terapia intensiva.

Ecco infine le ultime notizie sulla pandemia raccolte nelle ultime 24 ore.

Coronavirus, le ultime notizie

"Più di 1,2 milioni di persone hanno perso la vita a causa del Covid, altri milioni di persone sono morte a causa dell'interruzione dei servizi sanitari essenziali". Lo ha evidenziato il direttore dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aprendo in collegamento da casa (dove è in quarantena dopo essere entrato in contatto con un soggetto positivo) la 73.ma Assemblea mondiale dell'Oms e invitando la platea a osservare un minuto di silenzio "per coloro che abbiamo perso".

"A oggi sono quasi 50 milioni i casi di Covid-19 segnalati all'Oms".

Convocata per le 15:00 la riunione tra il Comitato tecnico scientifico e la cabina di regia per l'emergenza. Intanto tarda ad arrivare il report dell'Istituto Superiore di Sanità con i dati per decidere gli spostamenti da zona gialla ad arancione: gli enti non avrebbero comunicato i dati al ministero. Tuttavia esiste già una la lista delle Regioni che rischiano il lockdown.

Se in tutto il mondo i mercati finanziari brindano all'annuncio del progresso nella ricerca di un vaccino anti-covid è bene chiarire che saranno necessari ancora mesi per aver in mano un siero che possa aiutare a prevenire l'infezione.