Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 9 ottobre 2020: la mappa dei nuovi focolai

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi venerdì 9 ottobre 2020 conferma il preoccupante trend in costante aumento del numero dei nuovi casi di positività al Sars-Cov-2 che hanno portato il numero dei pazienti Covid oltre quota 65mila sui livelli di inizio maggio, ma allora l'onda era in diminuzione.

L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri giovedì 8 ottobre metteva in mostra il caso Campania con 757 nuovi casi, seguita dalla Lombardia con 683. Complessivamente si erano registrati 4.458 nuovi positivi, a fronte di 128.098 tamponi effettuati, e 22 morti, 3.925 ricoverati con sintomi, 358 in terapia intensiva e 61.669 in isolamento domiciliare.

Vediamo ora nel dettaglio tutti i dati dell'ultimo bollettino. In coda all'articolo la sezione aggiornata con le ultime notizie in arrivo dalle regioni per far luce sui nuovi focolai di coronavirus e le ultime notizie sull'epidemia di Covid-19 in Italia

Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 9 ottobre 2020​​

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni iniziando dalle situazioni più calde.

Allarme rosso in Campania dove anche ci si aspetta oltre 700 positivi come detto dal governatore della Campania Vincenzo De Luca.

In Veneto sono 591 i nuovi casi positivi: aumenti soprattutto nelle province di Venezia a quota +131 e Treviso +120. Secondo il bollettino della Regione si registrano anche 3 nuovi decessi, per un totale di 2.209 morti dall'inizio dell'epidemia. Aumentano anche i ricoveri, che ora sono 304, con 208 pazienti positivi e 96 negativizzati, e le terapie intensive, che sono 30, con 21 positivi e nove negativizzati. I soggetti nelle strutture territoriali sono 35, di cui 18 positivi e 17 negativizzati.

Nel Lazio individuato un focolaio nella Casa di Riposo il Giardino nel comune di Concerbiano, in provincia di Rieti. Venticinque i casi positivi tra ospiti e operatori.

Qui di seguito le altre regioni.

Peggiora la situazione in Alto Adige dove sono stati registrati 85 nuovi casi positivi su 1.530 tamponi. Aumentano anche i ricoveri nei normali reparti ospedalieri da 21 mercoledì, 30 ieri e oggi 35. I pazienti di terapia intensivi salgono da uno a due. Boom anche della persone in isolamento domiciliare (2.335), delle quali 32 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta.

Nelle Marche sono 49 i nuovi casi positivi, il 5,5% dei 1.188 tamponi processati nel percorso nuove diagnosi: 17 in provincia di Ascoli Piceno, 12 nella provincia di Fermo, 12 in quella di Macerata, 6 in provincia di Pesaro-Urbino e 2 in quella di Ancona; questi casi comprendono 15 soggetti sintomatici, 13 contatti in setting domestico, 8 contatti stretti di casi positivi, un rientro dalla Romania, 2 contatti in setting lavorativo, 4 contatti in ambiente di divertimento, 2 contatti in setting assistenziale e 4 casi dei quali si stanno effettuando le indagini epidemiologiche.

In Umbria passano da 58 a 63 i ricoverati Covid, otto dei quali in terapia intensiva con nessuna variazione rispetto a ieri. Stabili a 87 le vittime. Con 151 nuovi casi su 2.645 tamponi - il livello più alto mai toccato dall'inizio della pandemia - e 14 guarigioni certificate, gli attualmente positivi passano da 868 a 1.005.

In Basilicata rilevati 36 nuovi casi su 926 tamponi: 14 riguardano persone residenti in Puglia dove si trovano in isolamento. Dei 22 nuovi positivi lucani, 13 sono residenti a Matera, 5 a Brienza, uno a Muro Lucano, un altro a Rionero in Vulture, un altro ancora a Marsicovetere ma in una casa di riposo a Grumento, un altro a Policoro. Nella stessa giornata sono guarite 3 persone. I lucani attualmente positivi sono 351, di cui 318 in isolamento domiciliare. Sono fermi a 35 i ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane: al San Carlo di Potenza 18 persone, tra cui un guarito in attesa di dimissioni, sono ricoverate nel reparto di malattie infettive, 11 nel reparto di pneumologia e una persona nel reparto di medicina d'urgenza; al Madonna delle Grazie di Matera ne sono 5 - tra cui una persona guarita in attesa di dimissioni - tutte ricoverate nel reparto di malattie infettive. A oggi si registrano 35 persone decedute, 438 guariti e 80.332 tamponi analizzati, di cui 79.329 negativi

Ecco infine le ultime notizie sulla pandemia raccolte nelle ultime 24 ore.

Coronavirus, le ultime notizie

"Più pericoloso il trasporto pubblico, la ristorazione, gli eventi mondani che la scuola. Lo ha detto Ranieri Guerra, vice direttore generale delle iniziative strategiche dell'Oms a margine dei lavori su 'La sanità post Covid-19' al teatro Bellini di Catania. "Le scuole in Italia sono in sicurezza, ma inevitabilmente portano a un aumento dei casi perché è una comunità ampia e variegata che si apre e contribuisce in maniera non ragguardevole alla diffusione del virus, ma in modo crescente".