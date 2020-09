Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 9 settembre 2020: i focolai e le ultime notizie

Il nuovo bollettino coronavirus del ministero della Salute di oggi mercoledì 9 settembre 2020 con i dati aggiornati sull'epidemia in Italia è atteso per le ore 17. Ieri 1.370 nuovi contagi (lunedì erano stati 1.108) e dieci vittime. Il totale dei casi al momento sale a 280.153 dall'inizio dell'epidemia. Oggi AstraZeneca ha sospeso temporaneamente i test sul vaccino contro il coronavirus che sta sviluppando con l'Università di Oxford per indagare su una "potenziale non spiegata reazione in uno dei partecipanti". Sul fronte scuola, invece, si rischia un rinvio delle lezioni: a chiedere di posticipare il rientro tra i banchi sono i presidi, perché gli istituti non sono ancora pronti.

Vediamo ora nel dettaglio tutti i dati. In coda all'articolo la sezione aggiornata con le ultime notizie in arrivo dalle regioni per far luce sui nuovi focolai di coronavirus e le ultime notizie sull'epidemia di Covid-19 in Italia.

Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 9 settembre 2020

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus di oggi comunicati dal Ministero della Salute, ecco gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni. Prosegue, infatti, il monitoraggio dei diversi focolai di coronavirus in tutta Italia. Si segnalano in tutto il Paese diversi cluster che vengono scoperti quotidianamente nelle varie regioni. Ecco alcuni dei nuovi focolai.

Il Veneto registra oggi 91 nuovi contagi da coronavirus e tre vittime rispetto a ieri. Il conteggio complessivo dei positivi sale a 24-209 dall'inizio dell'epidemia, mentre raggiunge quota 2.135 il numero dei morti (tra ospedali e case di riposo).

In Trentino, un bambino di un asilo nido di Pergine Valsugana (Trento) è risultato positivo al coronavirus. A seguito della positività del bimbo, due maestre e altri 5 bambini dello stesso 'gruppo classe' sono stati posti in isolamento fiduciario e sottoposti a test. Restano monitorati i focolai legati ad alcune aziende nel settore della lavorazione della carne.

In Piemonte, a Rivarolo Canavese (Torino) si è registrato nei giorni scorsi un focolaio all'interno di una Rsa: sono otto i positivi. Nella giornata dell'8 settembre, intanto, si contano 42 nuovi casi nel territorio regionale, fra questi 20 sono di importazione.

Sono 64 i nuovi positivi in Liguria, secondo i dati resi noti dalla Regione l'8 settembre, a fronte di 2.582 tamponi nelle ultime 24 ore. I nuovi casi riguardano soprattutto la Asl3 genovese e la Asl5 spezzina, con 26 casi ciascuna. Proprio il focolaio nello Spezzino è fra quelli più attenzionati. "Con il sindaco Peracchini stiamo valutando ulteriori misure per limitare la diffusione del contagio", ha fatto sapere il governatore della Liguria Giovanni Toti. Anche nella notte tra il 7 e l'8 settembre "ci sono stati una decina di ricoverati, ma fortunatamente anche le prime dimissioni dagli ospedali e la maggior parte dei malati non è in condizioni preoccupanti", ha aggiunto Toti.

In Toscana i nuovi casi di coronavirus sono 88 (21 identificati in corso di tracciamento e 67 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,7% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media degli 88 casi odierni è di 39 anni circa (il 24% ha meno di 26 anni, il 31% tra 26 e 40 anni, il 36% tra 41 e 65 anni, il 9% ha più di 65 anni) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 69% è risultato asintomatico.

Sono complessivamente 3921 i casi positivi al Covid-19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 5 nuovi casi (di età compresa tra 21 e 67 anni), mentre il numero dei pazienti deceduti resta fermo a 472: il totale risulta inferiore di 3 unità, in quanto sono stati sottratti 3 casi risultati già in carico ad altra Regione.

Nel bollettino dell'8 settembre sono 249 le persone risultate positive al coronavirus in Campania, su 7900 tamponi esaminati. Lo ha reso noto l'Unità di Crisi della Regione. Tra i nuovi positivi, si spiega in una nota, 45 sono 'casi di rientro' (20 dalla Sardegna, 25 da Paesi esteri) e 16 contatti stretti di precedenti casi di rientro. In Campania, record di positivi al coronavirus in un solo giorno nel Casertano: 44 in più rispetto a ieri. Ad Aversa il sindaco Alfonso Golia ha emesso un'ordinanza in cui ripristina fino al prossimo 7 ottobre l'obbligo di usare la mascherina anche all'aperto.

In Puglia, a Polignano a Mare (Bari), l'8 settembre il Dipartimento di prevenzione della Asl ha rilevato in un'azienda ortofrutticola 78 casi di coronavirus tra i dipendenti. Dopo la segnalazione di una lavoratrice positiva sono state attivate le procedure di sorveglianza epidemiologica all'interno dell'azienda. Sono stati quindi eseguiti 159 tamponi, dai quali è emersa la positività di 78 persone.

In Sicilia, sono 12 i positivi al Covid alla Rap di Palermo, l'azienda che si occupa di raccolta e smaltimento rifiuti nel capoluogo. Lo ha comunicato il presidente della Rap Giuseppe Norata, che definisce la situazione "grave e preoccupante".

Le ultime notizie sul coronavirus in Italia

Sono stati sospesi tutti i test clinici per il vaccino contro il coronavirus sviluppato da AstraZeneca e dall'Università di Oxford, dopo che un partecipante ha avuto una "sospetta reazione avversa" nel Regno Unito. Secondo il colosso farmaceutico, si tratta di una pausa "di routine" nel caso di "una malattia inspiegabile" che consente di esaminare il caso e rivedere i dati sulla sicurezza. Il vaccino AstraZeneca-Oxford University è visto come un forte contendente tra decine in fase di sviluppo a livello globale. Si sperava che il vaccino potesse essere uno dei primi ad arrivare sul mercato, dopo il successo dei test di fase 1 e 2. Il suo passaggio ai test di Fase 3 nelle ultime settimane ha coinvolto circa 30.000 partecipanti negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Brasile e in Sud Africa.