Coronavirus, il bollettino di oggi 9 settembre e la nuova mappa dell'Ecdc: in Italia 6 regioni rosse

Coronavirus, intorno alle 17 il bollettino del ministero della salute di oggi 9 settembre 2021. Ieri sono stati registrati 5.923 nuovi casi su poco più di 300mila tamponi e 69 morti. In calo i ricoverati nei reparti ordinari (-72), sostanzialmente stabili i pazienti in terapia intensiva, 564 (+1). La buona notizia è che se prendiamo i contagi registrati tra lunedì e mercoledì rispetto alla settimana scorsa si registra un leggero calo.

Nuovi casi tra lunedì e mercoledì:

questa settimana: 14.004

scorsa settimana: 16.258

Intanto migliora la situazione epidemiologica Covid-19 in Italia misurata dall'Ecdc, Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie, in base all'incidenza dei casi positivi a 14 giorni ogni 100mila abitanti, combinata con il tasso di positivi sui test effettuati. Nella mappa epidemiologica aggiornata oggi, giovedì 9 settembre, sono 6 le regioni in rosso: Sardegna, Toscana, Marche, Basilicata, Calabria e Sicilia. Rispetto a 7 giorni fa il Lazio torna invece in giallo come il resto della Penisola fatta eccezione per la Valle d'Aosta in verde.

A breve il bollettino completo con i dati di oggi giovedì 9 settembre 2021 e la tabella della Protezione Civile.

Nuovi casi: ... (ieri +5.923)

Tamponi: ... (ieri+301.980)

Totale casi:

Attualmente positivi:

Deceduti:

Ricoverati con sintomi:

Ricoverati in Terapia Intensiva:

Dimessi/Guariti:

Coronavirus, i contagi regione per regione

Nessun decesso e un nuovo caso positivo al Covid 19 in Valle D'Aosta dove il numero delle persone contagiate dal virus da inizio epidemia è di 12.050. I casi positivi attuali sono 93 di cui 92 in isolamento domiciliare ed uno ricoverato in ospedale.

In Veneto sono stati accertati 530 contagi e quattro decessi. In lieve aumento i pazienti ricoverati: 251 nei reparti ordinari (+7) e 57 (+4) in terapia intensiva.

Torna a crescere il numero di contagi in Toscana. Nelle ultime 24 ore, si sono registrati 495 nuovi casi di infezione da Covid-19 a fronte di 18.198 test. Ieri i casi erano stati 408. I Comuni che hanno registrato il maggior numero di nuovi contagiati sono quelli di Firenze (59), Prato (49), Lucca (22), Pistoia (20).

I nuovi positivi in Umbria sono 111, nelle ultime 24 ore è stata registrata una vittima. Sono 56 (-3) le persone ricoverate negli ospedali, di cui 6 (dato invariato) in terapia intensiva, e 1.465 (+16) le persone in isolamento.

In Abruzzo sono 131 i nuovi casi positivi, mentre non si registrano decessi. Al momento, 77 pazienti (-3 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 6 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 2.113 (+9 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

In Puglia sono stati accertati 178 nuovi casi Covid con un tasso di positività che si attesta all'1,25%. Scende il numero complessivo dei ricoveri. A calare è in particolare il numero dei pazienti nei reparti ordinari (-8), scendono invece di una unità le terapie intensive.