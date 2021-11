Coronavirus, il bollettino di lunedì 1º novembre 2021: nuovi casi e morti, i dati regione per regione

Il nuovo bollettino Covid del Ministero della Salute di oggi 1 novembre 2021, lunedì, arriverà nel pomeriggio, con i numri sui nuovi positivi, i ricoveri e i decessi. Nel frattempo confluiscono i dati da tutte le regioni. Ieri 4.526 nuovi casi a fronte di 350.170 tamponi effettuati (mentre il giorno precedente l'incremento era stato di 4.878 su 477.352 test).

Sul fronte vaccini, l'86,34% della popolazione over 12 ha ricevuto almeno una somministrazione, l'82,91% della popolazione over 12 ha completato il ciclo vaccinale.

Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 1 novembre 2021

Il bollettino Covid di oggi 1 novembre 2021 sarà reso noto dal Ministero della Salute nel pomeriggio:

Bollettino Covid oggi 1 novembre dalle Regioni

In Toscana il numero dei nuovi positivi di oggi è 204 individuato dall'analisi di 10.810 test, di cui 4.424 tamponi molecolari e 6.386 test rapidi. Dati che rilevano un aumento del tasso di positività, che si attesta all'1,89% rispetto all'1,35% di ieri e della percentuale di contagi sulle prime diagnosi: 5,1% rispetto al 4,7% del giorno precedente.

Sono 65 i pazienti positivi al tampone per la ricerca di Sars CoV-2 ricoverati allo Spallanzani di Roma, di cui due in via di dimissione. 9 i pazienti in terapia intensiva. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono finora 3.286.

In Puglia si registrano 95 nuovi casi di Coronavirus (1,3% dei 7.469 test) e nessun decesso. La maggioranza dei casi è stata individuata nelle province di Bari (27) e Foggia (44). Seguono Lecce (13 casi), Taranto (8), Brindisi (2), Barletta-Andria-Trani (1 caso). Delle 3.125 persone attualmente positive 139 sono ricoverate in area non critica e 17 in terapia intensiva.

- in aggiornamento costante -