Coronavirus, il bollettino di lunedì 4 ottobre 2021: i nuovi casi Covid e la mappa dei contagi

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi, lunedì 4 ottobre 2021mbre 2021. Tutti i dati: dai contagi ai decessi passando per le terapie intensive e i bollettini delle singole regioni

L'epidemia di coronavirus in Italia: il bollettino di oggi, lunedì 4 ottobre 2021. Dopo le 17 il ministero della Salute pubblicherà i dati aggiornati sulla situazione epidemiologica del nostro Paese, con i numeri su nuovi contagi, decessi, pazienti in terapia intensiva e vaccini somministrati nelle ultime 24 ore sul territorio italiano. Nel frattempo saranno le singole Regioni a rendere noti i bollettini locali.

Nel bollettino di ieri, domenica 3 ottobre, sono stati registrati 2.968 nuovi casi e 33 decessi, con la curva dei contagi che continua a dare segni di indebolimento. Intanto, mentre non si placano le polemiche su vaccini e Green pass, una nuova speranza potrebbe arrivare dal Molnupiravir, una pillola anti-Covid ancora in fase di sperimentazione.

Coronavirus, il bollettino di lunedì 4 ottobre 2021

Coronavirus, la mappa dei contagi

Oggi nel Lazio si registrano 240 nuovi casi positivi (-38), 3 i decessi (dato stabile), 365 i ricoverati (+11), 57 le terapie intensive (+1) e 364 i guariti.

Sono 163 i nuovi casi di coronavirus emersi nella giornata di ieri in Campania. Nel bollettino odierno diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 7 nuovi decessi avvenuti nelle ultime 48 ore e un decesso avvenuto in precedenza ma registrato ieri. In Campania sono 17 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 209 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

In Toscana sono 131 i nuovi casi Covid registrati oggi insiema a 4 decessi. I ricoverati sono 269 (5 in più rispetto a ieri), di cui 34 in terapia intensiva (1 in meno).

In Basilicata sono 65 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2, su un totale di 919 tamponi molecolari, e si registra 1 decesso per Covid-19.

Sono 64 i nuovi contagi da coronavirus oggi 4 ottobre 2021 in Puglia. Si registra un nuovo decesso. Le persone attualmente positive sono 2.593, 150 ricoverate in area non critica e 16 in terapia intensiva.

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 15 nuovi contagi con una percentuale di positività dello 0,98%. Nella giornata odierna non si registrano decessi; sono 10 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre i pazienti in altri reparti sono 37.

Sono 14 (di età compresa tra 11 e 96 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso. Sono 54 i pazienti (+1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 5 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1613 (-87 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.