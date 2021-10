Coronavirus, il bollettino di venerdì 8 ottobre 2021: i nuovi casi nelle Regioni e la tabella 

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi, venerdì 8 ottobre 2021. Tutti i dati: dai contagi ai decessi passando per le terapie intensive e i bollettini delle singole regioni

L'epidemia di coronavirus in Italia: il bollettino di oggi, venerdì 8 ottobre 2021. Nel pomeriggio, poco dopo le 17, il ministero della Salute pubblicherà i dati aggiornati sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese, con i nuovi contagi, i decessi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva e i vaccini somministrati nelle ultime 24 ore sul territorio nazionale.

Nel bollettino di ieri, giovedì 7 ottobre, sono stati registrati 2.0938 nuovi casi e 41 decessi, numeri che confermano un lieve indebolimento della curva dei contagi, con il Governo che è pronto ad rendere meno rigide le restrizioni. Intanto da domani, sabato 9 ottobre, la Sicilia tornerà ad essere zona bianca come il resto d'Italia.

Coronavirus, il bollettino di venerdì 8 ottobre 2021

Sono 318 i nuovi casi di coronavirus emersi ieri in Campania dall'analisi di 15.193 tamponi, 3 i nuovi decessi registrati nelle ultime 48 ore. In Campania sono 16 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 192 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

Oggi nel Lazio si registrano 294 nuovi casi positivi (-6), 3 i decessi (+1), 350 i ricoverati (-12), 51 le terapie intensive (-2) e 286 i guariti.

In Toscana sono 275 i nuovi casi Covid, che portano il totale a 284.021 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I ricoverati sono 252 (3 in meno rispetto a ieri), di cui 28 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano 4 nuovi decessi.

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 425.923 casi di positività, 270 in più rispetto a ieri, su un totale di 25.527 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Purtroppo, si registrano tre decessi. In totale, dall'inizio dell'epidemia, i decessi in regione sono stati 13.499.I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 39 (-7 rispetto a ieri), 327 quelli negli altri reparti Covid (-12).

Sono 113 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 8 ottobre 2021, secondo numeri e dati del bollettino della regione. Registrati altri 4 morti. I nuovi contagi sono stati rilevati su 11.664 tamponi. I pazienti covid ricoverati in area non critica sono 135. In terapia intensiva, invece, 20 persone.

Secondo il bollettino sull'emergenza Covid-19 diffuso dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 92 i nuovi contagi registrati (su 2.861 tamponi effettuati), +236 guariti e 2 morti (per un totale di 1.423 decessi). Il bollettino, inoltre, registra -146 attualmente positivi, -142 in isolamento, -3 ricoverati e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 8).

In Sardegna sono 30 i nuovi casi di positività al Coronavirus, sulla base di 2.151 persone testate e 3.216 tamponi processati, fra molecolari e antigenici. Non si registrano decessi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 17 (2 in più rispetto a ieri), 100 in area medica. In isolamento domiciliare ci sono 1.673 persone, 36 in meno rispetto a ieri.

Sono 28 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso e sale a 2548 (si tratta di una 80enne della provincia di Teramo).Quarantasei pazienti (-2 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 5 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1424 (-20 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

In Basilicata sono 22 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2 (21 riguardano residenti), su un totale di 767 tamponi molecolari, e non si registrano decessi per Covid-19. Sono i dati del bollettino regionale della task force riferito alle ultime 24 ore. I lucani guariti o negativizzati sono 33. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 28 (-2) di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono in tutto 1.186 (-12).