Il bollettino Covid di oggi martedì 3 maggio 2022: 62.071 casi e 153 decessi

Coronavirus, il nuovo bollettino Covid del Ministero della Salute di oggi martedì 3 maggio 2022 registra 62.071 casi e 153 decessi rispetto ai 124 morti e gli 18.896 contagi di ieri (ma su 122.444 tamponi). Nel report di oggi i nuovi tamponi processati sono 411.047, con il tasso di positività al 15,1%, in diminuzione rispetto al 15,1% di ieri. I ricoveri negli ospedali sono in diminuzione: giù le terapie intensive (-2) e i ricoveri (-99) nelle aree mediche non critiche, nel saldo tra entrate e uscite.

Coronavirus, il bollettino di oggi martedì 3 maggio 2022

Nuovi casi: 62.071

Tamponi (diagnostici e di controllo): 214.594.775 (+ 411.047)

Attualmente positivi: 1.199.960

Ricoverati: 9.695 (-99)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 366 (-2)

Deceduti dopo un tampone positivo: 163.889 (+ 124)

Dimessi/Guariti: 15.222.419

Il report completo del Ministero della Salute (Pdf)

Regioni: totale casi Covid, attuali e incremento

Ecco i dati sui contagi divisi per regione di oggi martedì 3 maggio 2022: il primo numero riguarda il totale dei casi dall'inizio dell'epidemia, il secondo gli attualmente positivi, mentre il terzo fa riferimento all'incremento avvenuto nelle ultime 24 ore.