Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 2 settembre 2020: il trend di contagi e decessi

L'epidemia di coronavirus in Italia: il bollettino oggi, di mercoledì 2 settembre 2020. Dopo il balzo di nuovi contagi registrato negli ultimi giorni, i dati di ieri hanno mostrato quella che potrebbe essere l'inizio di una nuova inversione di marcia. Come di consueto, intorno alle ore 17, il ministero della Salute pubblicherà il bollettino aggiornato al 2 settembre, con tutti i dati su decessi, nuovi contagi, pazienti in terapia intensiva e tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sul territorio nazionale.

Dopo aver superato nuovamente i mille nuovi casi giornalieri, nella giornata di ieri si è tornati sotto questa soglia, mentre sta rimanendo stabile la curva dei decessi, un ''fenomeno atteso'' dagli esperti. Un dato che invece desta preoccupazione è quello delle terapie intensive, con i numeri dei pazienti ricoverati che sono tornati a crescere. Intanto prosegue il dibattito sulla riapertura delle scuole, mentre rimangono sotto osservazione i diversi focolai sparsi lungo lo Stivale. Oltre ai dati nazionali, potremo osservare anche i numeri delle diverse regioni.

Coronavirus, i dati regione per regione

Sono complessivamente 3804 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 24 nuovi casi (di età compresa tra 2 e 56 anni), mentre il numero dei pazienti deceduti resta fermo a 472. Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 2902 dimessi/guariti (invariato rispetto a ieri, di cui 14 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 2888 che hanno cioè risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 430 (+24 rispetto a ieri). Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 159.429 test. 30 pazienti (+1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 1 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 399 (+23 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Due nuovi caso di contagio, riguardanti un residente a Barile e un residente a Potenza (in isolamento nel Lazio), sono stati rilevati in Basilicata su un totale di 585 tamponi effettuati ieri. Nel complesso i casi attuali in Basilicata sono 74 per i quali la task force fa una distinzione in base alla residenza. Nel bollettino della task force regionale, in cui sono conteggiati solo i casi dei residenti lucani con tampone registrato in Basilicata, sono 31 gli attuali positivi (30 in isolamento e uno ricoverato) mentre sono 28 le persone decedute con tasso di letalità in Basilicata del 5,3% e sono 376 i guariti. Sono due i pazienti ricoverati: uno nel reparto di malattie infettive dell'ospedale San Carlo di Potenza e un altro (un pugliese della provincia di Taranto) in terapia intensiva all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera.

Sono 23.189 i positivi totali in Veneto dall'inizio dell'emergenza il 21 febbraio scorso, 163 in piu' nelle ultime 24 ore. "In questo - ha spiegato il governatore del Veneto Luca Zaia - pesano molto i vacanzieri che sono la stragrande maggioranza. Siamo passati da bollettini quotidiani ad un bollettino sporadico dove il dato concreto e' che i vacanzieri hanno fatto impennare la curva dei contagi. Abbiamo evidenza di contagi dalla Sardegna, importanti contagi da Malta e Croazia, e anche da Spagna". Zaia ha annunciato che è stato superato il milione e mezzo di tamponi effettuati, a cui sono da aggiungere 1,3 milioni di test rapidi.

"Nella giornata di ieri presso lo scalo di Fiumicino ieri è stato individuato un nuovo caso positivo e si tratta di un cittadino residente nel Lazio e di rientro dalla Spagna" mentre l'altro nuovo caso "individuato all'Aeroporto di Ciampino è un cittadino residente in Campania e proveniente da Madrid". Lo evidenzia l'Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio. "Da inizio attività i casi positivi asintomatici individuati attraverso l'utilizzo dei test rapidi antigenici sono stati 183, confermati successivamente dal test molecolare - prosegue la nota dell'Unità di crisi - Tutti i viaggiatori sono asintomatici, sono stati posti in isolamento ed è stato avviato il contact tracing internazionale''.

