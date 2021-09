Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 25 settembre 2021

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi, sabato 25 settembre 2021. Tutti i dati: dai contagi ai morti Covid, passando per le terapie intensive e i bollettini delle regioni

Coronavirus, ecco il bollettino di oggi sabato 25 settembre 2021. Nel bollettino di ieri si sono registrati 3.797 i nuovi contagi in Italia (giovedì 4.061), secondo i dati del ministero della Salute. Altri 52 morti-. Eseguiti 277.508 tamponi, con un tasso positività che sale dell'1,36%. Ieri erano in calo le persone ricoverate in ospedale con sintomi, 3.553 (il giorno prima 3.650), mentre sono 489 i ricoverati in terapia intensiva (- 16 rispetto al giorno prima), con 35 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono poco più di 100.000 gli attualmente positivi.

Sono 83.662.989 le dosi di vaccino somministrate. 44.734.112 persone hanno ricevuto almeno una dose, ovvero l'82,83% della popolazione over 12.

Coronavirus, il bollettino di sabato 25 settembre 2021

Intorno alle 17 il dato nazionale di oggi, intanto ci sono i bollettini dalle singole regioni.

Attualmente positivi: ieri 103.556

Deceduti: ieri 130.603 (+52)

Dimessi/Guariti: ieri 4.419.537 (+5.265)

Ricoverati: ieri 4.042 (-113)

Ricoverati in Terapia Intensiva: ieri 489 (-16)

Tamponi: a ieri 90.765.140 (+287.287)

Totale casi: a ieri 4.653.696 (+3.797, +0,08%)

Covid, i bollettini da tutte le regioni

Nuovi casi in leggera frenata in Veneto rispetto al trend delle ultime settimane. Ieri sono stati 376 i casi di positività scoperti con i tamponi, che portano il totale di infetti dall'inizio dell'epidemia 467.267. Si registra anche una vittima; il numero dei decessi sale così a 11.756. Lo riferisce il bollettino della Regione. Scendono i dati ospedalieri: i malati ricoverati nelle altre mediche sono 253 (-3), mentre quelli nelle terapie intensive 52 (-3). Le persone attualmente positive e in isolamento sono 11.379 (-218).

Sono stati 186 i nuovi casi positivi registrati oggi in Puglia: 65 in provincia di Bari, 28 nella provincia di Barletta, Andria, Trani, 8 in provincia di Brindisi, 29 in provincia di Foggia, 24 in provincia di Lecce, 26 in provincia di Taranto. Inoltre è stato registrato un decesso. Attualmente sono 2.908 le persone positive, 171 sono ricoverate in area non critica e 19 in terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono 268.048 a fronte di 3.613.017 test eseguiti, 258.364 sono le persone guarite e 6.776 quelle decedute.

290, età media 37 anni, i nuovi casi di Coronavirus in Toscana dove oggi si registrano altri 7 decessi: 4 uomini e 3 donne con un'età media di 82,9 anni. I ricoverati sono 337 (-11 rispetto a ieri), di cui 49 in terapia intensiva (stabili).

In Alto Adige nelle ultime 24 ore hanno effettuato 780 tamponi Pcr e registrato 36 nuovi casi positivi. Inoltre 23 sono i test antigenici positivi degli 8.647 eseguiti ieri. Sono 22 (+4) i pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri e altri 10 vengono seguiti nei reparti di terapia intensiva. Nelle nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes 4 persone si trovano in isolamento. Non ci sono stati nuovi decessi, pertanto il numero complessivo dei decessi registrati da inizio pandemia rimane di 1.190.