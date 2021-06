Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 5 giugno: 2.436 contagi e 57 morti. I casi Covid regione per regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi sabato 5 giugno 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri: aggiornamenti in diretta dalle Regioni

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi sabato 5 giugno 2021 fa registrare 2.436 contagi e 57 morti su oltre 238mila tamponi (antigenici e molecolari). Ieri i contagi erano stati 2.557, i decessi 73. In calo anche il numero dei ricoverati con sintomi (-295) e delle terapie intensive (-48). Solo 20 gli ingressi nei reparti di area critica.

Ieri le somministrazioni sono state più di 600mila, il numero più alto dall'inizio della campagna vaccinale. Da lunedì 7 giugno ci saranno altre 4 regioni in zona bianca. Si tratta di Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto, mentre il 14 dovrebbe toccare a Lombardia, Lazio, Piemonte, Puglia, Emilia-Romagna e Provincia di Trento. Ad oggi nella zona con minori restrizioni ci sono solo tre regioni: Sardegna, Molise e Friuli Venezia Giulia.

Coronavirus: il bollettino di oggi 5 giugno 2021

In basso i dati aggiornati sulla situazione epidemiologica al 05/06/2021 e la tabella (anche in Pdf) della Protezione Civile.

Nuovi casi: 2.436

Totale casi: 4.230.153

Tamponi (antigenici e molecolari): 238.632

Attualmente positivi: 195.369 (-4.823)

Ricoverati con sintomi: -295; totale: 5.193

Ricoverati in Terapia Intensiva: -48; totale: 788

Ingressi in terapia intensiva: 20

Deceduti dopo Covid test positivo: 57

Totale deceduti: 126.472

Totale Dimessi/Guariti: 3.908.312 (+7.200)

Regioni - totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 837.227 ( 21.343) ( 436 )

21.343) 436 Veneto: 423.922 ( 6.990) ( 130 )

6.990) 130 Campania: 420.857 ( 63.813) ( 307 )

63.813) 307 Emilia-Romagna: 384.648 ( 11.714) ( 134 )

11.714) 134 Piemonte: 361.272 ( 3.928) ( 189 )

3.928) 189 Lazio: 343.032 ( 12.889) ( 210 )

12.889) 210 Puglia: 251.243 ( 19.206) ( 161 )

19.206) 161 Toscana: 242.216 ( 6.147) ( 154 )

6.147) 154 Sicilia: 227.249 ( 7.895) ( 234 )

7.895) 234 Friuli Venezia Giulia: 107.164 ( 4.748) ( 70 )

4.748) 70 Marche: 103.045 ( 3.406) ( 98 )

3.406) 98 Liguria: 102.898 ( 813) ( 23 )

813) 23 Abruzzo: 74.238 ( 5.114) ( 44 )

5.114) 44 P.A. Bolzano: 73.021 ( 572) ( 34 )

572) 34 Calabria: 67.530 ( 8.976) ( 76 )

8.976) 76 Sardegna: 56.846 ( 12.483) ( 30 )

12.483) 30 Umbria: 56.506 ( 1.309) ( 38 )

1.309) 38 P.A. Trento: 45.553 ( 385) ( 28 )

385) 28 Basilicata: 26.462 ( 3.378) ( 31 )

3.378) 31 Molise: 13.603 ( 100) ( 4 )

100) 4 Valle d'Aosta: 11.621 (160) (5)

Il bollettino del 5 giugno: i nuovi casi di coronavirus regione per regione

In Valle d'Aosta continua il trend di discesa dei contagi da Covid-19. Sono cinque, come ieri, i nuovi positivi, su un totale di 154 casi testati. Grazie a 12 nuovi guariti, il totale scende così a 160 persone attualmente infette: di queste, sono sei quelle ricoverate in ospedale, una in più di ieri. Nessuno dei pazienti ospedalizzati al Parini di Aosta si trova in terapia intensiva. Quella di oggi è un'altra giornata senza decessi, il cui totale dall'inizio dell'epidemia è di 472.

Sono 436, in Lombardia, i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 417 di ieri. Secondo dati della protezione civile, i pazienti dimessi/guariti sono 642. Dieci le persone decedute. Ieri ne erano state registrate sei. Il totale dei morti in regione sale così a 33.653.

In Emilia-Romagna si sono registrati 134 casi in più rispetto a ieri, su un totale di 22.691 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 0,6%.

In Toscana sono 154 i nuovi casi di contagio da Covid (144 confermati con tampone molecolare e 10 da test rapido antigenico), che portano il numero totale a 242.216 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. Si registrano 8 nuovi decessi: 3 uomini e 5 donne con un'età media di 79,6 anni. L'età media dei 154 nuovi positivi odierni è di 36 anni circa (26% ha meno di 20 anni, 30% tra 20 e 39 anni, 30% tra 40 e 59 anni, 12% tra 60 e 79 anni, 2% ha 80 anni o più).

Nessuna persona deceduta, 38 nuovi positivi e 84 guariti. Sono i numeri che arrivano dalla Regione Umbria. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 3.143 tamponi molecolari e 4.657 test antigenici. Al 5 giugno sono 57 (-1 rispetto al 4 giugno) le persone ricoverate negli ospedali dell'Umbria, di cui 5 (-1 rispetto al 4 giugno) in terapia intensiva.

Nel Lazio sono stati registrati 210 casi e 9 decessi nelle ultime 24 ore. A Roma città i casi sono 93. Confermata nella regione l'incidenza da zona bianca.

Sono 44 i nuovi casi di positività al coronavirus accertati nell'ultimo giorno in Abruzzo su 5.229 tamponi eseguiti di cui 3.659 molecolari e 1.570 antigenici rapidi. I nuovi casi riferiscono a persone di età compresa tra 2 e 59 anni. Non è stato registrato alcun nuovo decesso, mentre sono 73 coloro che hanno superato l'infezione.

Sono in lieve diminuzione i nuovi casi di covid 19 oggi in Puglia a fronte di un calo leggero dei test. Su 7.220 tamponi per l'infezione da coronavirus sono stati registrati 161 contagi. Si registra solo un decesso, fatto che non si verificava da diversi mesi.

Sono 31 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2 in Basilicata su un totale di 826 tamponi molecolari, ma si registrano 2 decessi. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. Le persone decedute risiedevano a Senise e Montemilone. I lucani guariti o negativizzati sono 146. Con questo aggiornamento, i casi attualmente positivi sono 3.299 (-117). I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 52 (-2) di cui nessuno in terapia intensiva.

In Sardegna sono stati rilevati 30 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 1.316.278 tamponi, per un incremento complessivo di 2.149 test rispetto al dato precedente. Solo una persona è deceduta nelle ultime 24 ore a causa del Covid.