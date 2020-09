Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 5 settembre 2020: i dati dalle regioni

L'epidemia di coronavirus in Italia: il bollettino di oggi, sabato 5 settembre 2020. Come di consueto, dopo le ore 17, il ministero della Salute e la Protezione civile diffonderanno i dati aggiornati sulla situazione epidemiologica in Italia, con i nuovi contagi, i decessi, la situazione delle terapie intensive e i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sul territorio nazionale.

Dopo la nuova impennata registrata ieri (1.733 nuovi casi), rimane alta la preoccupazione per una possibile seconda ondata che, secondo gli esperti, se arrivasse sarebbe diversa da quella che abbiamo vissuto a marzo. Intanto restano stabili le condizioni di Silvio Berlusconi, ricoverato in ospedale dopo essere risultato positivo al Covid.

Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 5 settembre 2020​

Coronavirus, i dati regione per regione

Oggi in Puglia si registra un crollo dei nuovi casi positivi al Covid-19 a fronte di un calo contenuto del numero di test rispetto a ieri. Sono 55 su 3163 tamponi mentre ieri i contagi registrati erano stati 117 su 3319 test. E' quanto emerge dal bollettino epidemiologico quotidiano sul coronavirus reso noto dalla Regione, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. Dei 55 positivi, 32 casi si riferiscono alla provincia di Bari, 5 alla provincia Bat, 8 alla provincia di Foggia, 2 alla provincia di Lecce, 8 alla provincia di Taranto. Sono stati registrati 2 decessi: 1 in provincia di Bari e 1 residente fuori regione mentre ieri non erano stati rilevati morti. In tutto i decessi finora sono 562.

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 32.505 casi di positività, 134 in più rispetto a ieri, di cui 72 asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Il numero di tamponi effettuati supera i 10mila. Prosegue l'attività di controllo e prevenzione: dei 134 nuovi casi, 64 erano già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone e 63 sono stati individuati nell'ambito di focolai già noti. Sono 41 i nuovi contagi collegati a rientri dall'estero, per i quali la Regione ha previsto due tamponi naso-faringei durante l'isolamento fiduciario se in arrivo da Paesi extra Schengen e un tampone se di rientro da Grecia, Spagna, Croazia e Malta. Il numero di casi di rientro da altre regioni è 16. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 38 anni.

In Toscana sono 12.292 i casi di positività al coronavirus, 113 in più rispetto a ieri (28 identificati in corso di tracciamento e 85 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,9% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 9.260 (75,3% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 576.120, 8.354 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 1.889, +4% rispetto a ieri. Oggi non si registrano nuovi decessi. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione. L'età media dei 113 casi odierni è di 40 anni circa (il 23% ha meno di 26 anni, il 28% tra 26 e 40 anni, il 40% tra 41 e 65 anni, il 9% ha più di 65 anni) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 62% è risultato asintomatico, il 27% pauci-sintomatico, l'8% lieve.

Sono 4.439 i test sierologici eseguiti finora in Abruzzo sul personale scolastico, nell'ambito dello screening nazionale per contenere il contagio da Covid 19. Lo comunica l'assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì, che si dice molto soddisfatta per come sta procedendo l'iniziativa. ''Va precisato che si tratta di dati comunque sottostimati - in quanto non tutti i medici di medicina generale hanno ancora trasmesso i loro report aggiornati alle Asl di competenza - precisa l'assessore - Questo significa che l'adesione degli operatori allo screening è molto elevata e ci permetterà di affrontare con maggiore sicurezza l'avvio del nuovo anno scolastico".

Sette nuovi casi di contagio di Covid19, di cui sei lucani, sono stati rilevati in Basilicata su un totale di 664 tamponi. I casi riguardano 5 persone residenti a Salandra, una a Matera, una ad Altamura (Bari) con test effettuato a Matera e in isolamento in Puglia. In tutto sono 4 le persone ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane: una nel reparto di malattie infettive dell'ospedale San Carlo di Potenza mentre all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera due pazienti si trovano nel reparto di malattie infettive e un pugliese in quello di terapia intensiva. Nel complesso i casi attuali in Basilicata sono 98 (+7) per i quali la task force fa una distinzione in base alla residenza. Nel bollettino della task force regionale, in cui sono conteggiati solo i casi dei residenti lucani con tampone registrato in Basilicata, sono 49 (+6) gli attuali positivi, di cui tre ricoverati e gli altri in isolamento, di cui uno nel Lazio, mentre sono 28 le persone decedute, con tasso di letalità in Basilicata del 5,2%, e sono 376 i guariti.

