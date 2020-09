Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 4 settembre 2020: picco di contagi in Veneto

L'epidemia di coronavirus in Italia: il bollettino di oggi, venerdì 4 settembre 2020. Dopo le ore 17 il ministero della Salute pubblicherà i dati aggiornati su nuovi contagi, decessi, guariti, pazienti in terapia intensiva e tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Intanto iniziano ad arrivare i dati dalle singole Regioni, con il Veneto che ha fatto registrare 373 nuovi casi e la Basilicata che vede aumentare i pazienti attualmente positivi.

Nell'ultima settimana il numero dei nuovi casi giornalieri è stato spesso sopra quota mille: nella giornata di ieri i contagi erano stati 1.397, con dieci morti. Un aumento di casi che però è andato di pari passo con l'incremento di tamponi effettuati negli ultimi giorni.

Intanto destano preoccupazione le condizioni di Silvio Berlusconi, risultato positivo al coronavirus e ricoverato all'ospedale San Raffaele con una polmonite bilaterale.

Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 4 settembre 2020​

Coronavirus, i dati regione per regione

Aumentano di 373 casi le positività al Coronavirus registrate in Veneto nelle ultime 24 ore, che portano il totale dall'inizio della pandemia a 23.577. Lo segnala il Bollettino regionale. Circa 45 delle nuove positività registrate oggi - precisa la Regione - sono correlate a un import da un laboratorio privato di test effettuati nella seconda metà di agosto. Sono poi stati segnalati 121 casi a Treviso, per la maggior parte attribuibili alle positività nello stabilimento "Aia" e a viaggiatori provenienti da zone a rischio.

Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 417 (8 più di ieri). Quattro pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 11 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (349 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute. Oggi sono stati rilevati 23 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.854: 1.491 a Trieste, 1.229 a Udine, 848 a Pordenone e 274 a Gorizia, alle quali si aggiungono 12 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.088, i clinicamente guariti sono 5 e le persone in isolamento 397. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 7 a Gorizia.

In Toscana sono 12.179 i casi di positivita' al Coronavirus, 99 in più rispetto a ieri (25 identificati in corso di tracciamento e 74 da attivita' di screening). Oggi non si registrano nuovi decessi che restano 1143 dall'inizio dell'epidemia. I nuovi casi sono lo 0,8% in più rispetto al totale del giorno precedente con un'età media di 38 anni circa (il 32% ha meno di 26 anni, il 23% tra 26 e 40 anni, il 38% tra 41 e 65 anni, il 7% ha più di 65 anni).

Sono complessivamente 3853 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 25 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 84 anni), mentre il numero dei pazienti deceduti resta fermo a 472. Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 2910 dimessi/guariti (+8 rispetto a ieri, di cui 15 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 2895 che hanno cioè risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 471 (+17 rispetto a ieri). Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 162483 test.

Sette nuovi caso di contagio di Covid19, riguardanti sette lucani, sono stati rilevati in Basilicata su un totale di 640 tamponi. I casi riguardano residenti a Potenza (2), Policoro (2) San Severino Lucano (1), Tursi (1, domiciliato a Policoro), Matera (1). Nella stessa giornata, a seguito di doppio tampone negativo, sono state registrate 4 guarigioni di cittadini stranieri: 2 tra quelli in isolamento domiciliare e 2 tra coloro che sono ospitati in strutture dedicati ai migranti arrivati dalla Sicilia. Aumentano a 4 (+1) le persone ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane: una nel reparto di malattie infettive dell'ospedale San Carlo di Potenza mentre all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera due pazienti si trovano nel reparto di malattie infettive e un altro in quello di terapia intensiva.

"Dal 12 agosto ad oggi in Campania abbiamo fatto 100mila tamponi per fronteggiare emergenza derivata dall'onda dei rientri dalla vacanze e individuato 2.300 positivi. La metà di questi con l'obbligo di isolamento per chi proveniva dall'estero e dalla Sardegna. E sono quasi tutti asintomatici. Se non avessimo attuato questo piano di prevenzione, avremmo avuto migliaia di contagiati in giro per la Campania. Dobbiamo continuare a individuare casi per evitare di chiudere la regione un domani". Lo ha detto il governatore Vincenzo De Luca nel corso di una diretta Facebook sulla sua pagina ufficiale.

