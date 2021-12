Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 3 dicembre 2021: oltre 3mila casi in Veneto

Il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi venerdì 3 dicembre 2021 è pubblicato su questa pagina dalle ore 17. Nelle ultime 24 ore in Veneto sono stati individuati 3.116 positivi al Covid, con un'incidenza del 3,18% sui 98.015 tamponi effettuati. Aumentano i ricoverati, che oggi sono 664, quindi 25 in più rispetto a ieri, di cui 549 in area non critica (+15) e 115 in terapia intensiva (+10). Nove i decessi registrati. Questi i dati diffusi oggi dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia in conferenza stampa dalla sede della Protezione civile regionale a Marghera.

Ma veniamo dunque ai dati di oggi.

Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 3 dicembre 2021

Vaccinati: 47.658.069 persone pari al 88,24% della popolazione con più di 12 anni. Ieri somministrate 437mila dosi, di cui 31mila prime dosi, 18mila seconde dosi e 398mila terze dosi. La campagna vaccinale ha coinvolto ad oggi venerdì 3 dicembre 2021 il 94% degli over 80, il 91% dei settantenni, e l'89% dei sessantenni, l'85% dei cinquantenni, l'81% dei quarantenni, l'81% dei trentenni e il 85% dei ventenni e il 70% degli adolescenti completamente vaccinati con una doppia dose o con una dose unica di JJ. Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini.

