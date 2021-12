Coronavirus, il bollettino di martedì 14 dicembre 2021: i casi regione per regione

Gli aggiornamenti sull'epidemia di coronavirus in Italia: il bollettino di oggi, martedì 14 dicembre 2021, con i dati del ministero della Salute. Ieri l'ultimo bollettino Covid ha registrato 12.712 nuovi contagi e 98 morti.

Il governo intende prorogare lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022, si va quindi verso un decreto ad hoc per prolungare di altri tre mesi le regole attuali dopo il 31 dicembre. Prenotazioni al via da ieri per i vaccini per i bambini dai 5 agli 11 anni. Da domani obbligo vaccinale per personale della scuola e forze dell'ordine.

Coronavirus, il bollettino di martedì 14 dicembre 2021

Attualmente positivi:

Deceduti:

Dimessi/Guariti:

Ricoverati:

Ricoverati in terapia intensiva:

Tamponi:

Totale casi:

Coronavirus, la mappa dei contagi

In Veneto i nuovi casi nelle ultime 24 ore sono 4.088 contro i 2.096 di ieri. Cresce anche il numero dei nuovi decessi: 16, rispetto ai 10 di ieri. Gli attuali positivi sono 52.020 (+1.435), mentre negli ospedali vi sono 997 ricoverati nei reparti ordinari (+11) e 142 (+6) in terapia intensiva.

In Toscana il bollettino regionale segnala 662 nuovi casi in più di coronavirus rispetto a ieri e tre nuovi decessi. I pazienti ricoverati nei reparti Covid sono in tutto 359 (+5 rispetto a ieri), quelli in terapia intensiva sono 47 (-3 rispetto al giorno precedente).

In Basilicata sono risultati positivi 174 dei 1.477 tamponi molecolari analizzati ieri, un numero in aumento rispetto al giorno precedente. Cresce anche il numero dei ricoverati, passato da 21 a 25. Solo uno però è in terapia intensiva.