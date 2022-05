Il bollettino Covid di oggi 22 maggio 2022: 17.744 i nuovi casi e 34 decessi

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi domenica maggio 2022 17.744 i nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 23.976 di ieri e soprattutto i 27.162 contagi di domenica scorsa, a conferma di un trend settimanale in costante calo. I tamponi processati sono 160.995 (ieri 231.931) con il tasso di positività che sale dal 10,3% all'11% (+0,7%). I decessi sono 34 (ieri 91). Le vittime totali da inizio pandemia salgono a 165.952. Ancora in calo i ricoveri: i pazienti in terapia intensiva sono 9 in meno (ieri -6), con 15 ingressi giornalieri, e sono 292 in tutto, mentre nei reparti ordinari sono 170 in meno (ieri -242), 6.400 in tutto.

Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 22 maggio 2022