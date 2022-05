Il bollettino Covid di oggi 23 maggio 2022

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi lunedì 23 maggio 2022 sarà pubblicato su questa pagina intorno alle ore 17. L'ultimo bollettino coronavirus di ieri domenica 22 maggio registrava 34 morti e 17.744 contagi su 160.995 tamponi. I pazienti in terapia intensiva erano 292 (-9) mentre quelli ricoverati con sintomi 6.400 (-412). Gli attualmente positivi in Italia erano 850.596.

Nell'ultima settimana abbiamo assistito ad un crollo dei nuovi contagi Covid in Italia e ad una intensa diminuzione del numero delle vittime. Secondo quanto emerge dall'analisi dei bollettini quotidiani del Ministero della Salute della passata settimana 16-22 maggio 2022, i nuovi casi di positività sono stati in totale 187.156, il 27,02% in meno rispetto al 9-15 maggio (256.447 casi), con quasi 70mila contagi in meno.

Ma veniamo ai dati di oggi.

Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 23 maggio 2022