Il bollettino Covid di oggi giovedì 5 maggio 2022: 48.255 casi e 138 le vittime

L'epidemia di Covid in Italia: il bollettino di oggi, giovedì 5 maggio 2022, sarà pubblicato su questa pagina intorno alle ore 17:00. Sono 48.255 casi e 138 decessi registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Nel report di oggi i nuovi tamponi processati sono 327.178, con il tasso di positività al 14,7%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 369, due in meno di ieri. I pazienti con sintomi nei reparti ordinari sono 9.384, 230 in meno rispetto a ieri. I dimessi/guariti sono 70.523, per un totale di 15.353.323 dall'inizio dell'epidemia.

Ieri nell'ultimo bollettino coronavirus erano 47.039 i nuovi contagi Covid in Italia, mentre erano stati registrati ben 152 morti.

Coronavirus, il bollettino di giovedì 5 maggio 2022

Attualmente positivi: 1.165.124

Deceduti: 164.179 (+ 138)

Dimessi/Guariti: 15.353.323 (+ 70.523)

Ricoverati: 9.384

Ricoverati in terapia intensiva: 369

Tamponi: 327.178

Totale casi: 16.682.626

Coronavirus, i contagi regione per regione

Ecco i dati sui contagi divisi per regione: il primo numero riguarda il totale dei casi dall'inizio dell'epidemia, il secondo gli attualmente positivi, mentre il terzo fa riferimento all'incremento avvenuto nelle ultime 24 ore.