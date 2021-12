Coronavirus, il bollettino di mercoledì 1 dicembre 2021: la mappa dei contagi e i dati dalle Regioni

L'epidemia di coronavirus in Italia: il bollettino di oggi, mercoledì 1 dicembre 2021. Nel pomeriggio verranno pubblicati i dati aggiornati della Protezione Civile e del ministero della Salute sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese. Oltre al bollettino con i nuovi casi, i decessi e i ricoveri in terapia intensiva, conosceremo anche i dati dalle singole Regioni.

Nel bollettino di ieri, martedì 30 novembre 2021, i contagi sono tornati sopra quota 12mila, con 89 morti e ricoveri in continuo aumento.

+notizia in aggiornamento+

Coronavirus, il bollettino di mercoledì 1 dicembre 2021

Attualmente positivi:

Deceduti:

Dimessi/Guariti:

Ricoverati:

Ricoverati in Terapia Intensiva:

Tamponi:

Totale casi:

Coronavirus, la mappa dei contagi

Sono 2.656 i nuovi contagi da coronavirus oggi 1 dicembre in Veneto, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Continuano dunque a salire i positivi nella regione. I nuovi casi sono stati individuati a fronte di 26.044 tamponi molecolari e di 69.996 tamponi antigenici.

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 9.276 tamponi molecolari sono stati rilevati 663 nuovi contagi con una percentuale di positività del 7,15%. Sono inoltre 14.493 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 83 casi (0,57%). Nella giornata odierna si registrano i decessi di 7 persone. Le persone ricoverate in terapia intensiva restano 24, mentre i pazienti in altri reparti scendono a 289.

In Toscana sono 559 i nuovi casi Covid (545 confermati con tampone molecolare e 14 da test rapido antigenico), che portano il totale a 302.055 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da Coronavirus. I ricoverati sono 307 (10 in meno rispetto a ieri), di cui 47 in terapia intensiva (2 in meno). Oggi si registrano 7 nuovi decessi.

Sono 367 i nuovi contagi da coronavirus oggi 1 dicembre in Puglia, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 3 morti. Sono 4.118 le persone attualmente positive, 134 quelle ricoverate in area non critica, 21 le persone in terapia intensiva. Da inizio pandemia sono stati 279.751 i casi registrati, 4.800.675 i tamponi eseguiti, 268.747 le persone guarite, 6.886 le persone decedute.

Sono 48 i nuovi casi di contagio da coronavirus registrati in Basilicata oggi, su un totale di 1.015 tamponi molecolari. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 14 (+1); nessuno è ricoverato in terapia intensiva. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 1.103 (+12).