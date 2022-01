Il bollettino covid di oggi 1 gennaio 2022: gli ultimi dati su contagi, decessi e ricoveri (tabella)

Il bollettino covid di oggi sabato 1 gennaio 2022. Intorno alle 17 come ogni giorno gli aggiornamenti sull'epidemia di coronavirus in Italia con tutti i dati su nuovi casi, decessi e ospedalizzati. Il virus continua a correre: ieri 144.243 nuovi contagi e 155 morti. Sono altre 4 le regioni (Lazio, Lombardia, Piemonte e Sicilia) che da lunedì 3 gennaio passeranno in zona gialla, aggiungendosi ad altri 7 territori (Liguria, Marche, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Calabria, province autonome di Trento e Bolzano). Il resto dell'Italia resta in zona bianca per ora.

L'incidenza settimanale a livello nazionale dei casi covid continua ad aumentare rapidamente: è più che raddoppiata raggiungendo 783 casi per 100.000 abitanti (24/12/2021 - 30/12/2021) contro 351 per 100.000 della scorsa settimana (17/12/2021 - 23/12/2021, dati flusso ministero Salute). Nel periodo 7 dicembre - 20 dicembre, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,18 (range 1,13 - 1,22), leggermente in aumento rispetto alla settimana precedente (era pari a 1,13) ed ancora sopra la soglia epidemica. Lo rileva l'ultimo monitoraggio settimanale ministero della Salute-Iss, come rende noto l'Istituto superiore di sanità (qui tutti i dati).

Coronavirus: il bollettino di oggi sabato 1 gennaio 2022

In basso il bollettino di oggi 01/01/2022 e la tabella del ministero della Salute.

Coronavirus: i contagi nelle regioni

In Veneto oggi 14.270 nuovi contagi. I decessi nell'ultimo giorno sono stati 12, per un dato complessivo che raggiunge le 12.395 vittime. Sempre pesante la situazione ospedaliera, con 1.275 (-31) malati covid ricoverati nei reparti medici, e 197 (+6) in terapia intensiva.

In Toscana i nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono 14.994 su 66.723 test (di cui 22.991 tamponi molecolari e 43.732 test rapidi). Il tasso dei nuovi positivi è al 22,47% (66,4% sulle prime diagnosi).

Nelle Marche vola oltre 600 (600,17) l'incidenza di contagi da coronavirus su 100mila abitanti con i 1.619 casi rilevati nell'ultima giornata. Il giorno precedente si era registrato il picco di contagi giornalieri (2.079) con incidenza che aveva raggiunto 551,61. In totale 28.858 tra tamponi e test antigenici eseguiti in 24 ore.

In Basilicata 876 contagi sono emersi a fronte di 2614 tamponi molecolari processati. Sempre ieri sono stati registrati 105 guariti. Al momento sono 66 le persone ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane, di cui una in terapia intensiva a Matera. Oggi è stato registrato un decesso all'ospedale San Carlo di Potenza.