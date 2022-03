Il bollettino Covid di oggi 1 marzo 2022: la mappa dei contagi e i dati dalle Regioni

L'epidemia di coronavirus in Italia: il bollettino di oggi, martedì 1 marzo 2022. Nel pomeriggio il ministero della Salute pubblicherà i gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica del nostro Paese, con i dati sui contagi, i decessi, i pazienti in terapia intensiva e i vaccini anti-covid somministrati nelle ultime 24 ore sul territorio nazionale.

Nel bollettino di ieri, domenica 28 febbraio 2022, sono stati registrati 17.981 nuovi casi e 207 morti. numeri decisamente migliori rispetto a quelli del mese scorso, con la quarta ondata trainata dalla variante Omicron che sembra perdere potenza. Inranto hanno avuto inizio anche le somministrazioni del nuovo vaccino Novavax.

+notizia in aggiornamento+

Sono 4.447 i nuovi contagi da coronavirus oggi in Veneto, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 19 morti, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente nel bollettino diffuso oggi dalla regione. Scende il numero delle persone attualmente positive, 52.380 (-3.974). Quanto alla situazione dei ricoveri, calano quelli dei malati in area medica, 1.026 (-22), mentre aumentano quelli in terapia intensiva, 99 (+6).

In Toscana sono 2.918 i nuovi contagi da coronavirus di oggi, martedì 1 marzo. I ricoverati sono 846 (10 in meno rispetto a ieri), di cui 54 in terapia intensiva (3 in più). Oggi si registrano 22 nuovi decessi.

In Friuli Venezia Giulia sono 709 i contagi rilevati oggi su 4.826 tamponi molecolari e 9.036 test rapidi antigenici. Si registrano sei decessi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 15, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti scendono a 198.

Sono 696 i contagi da coronavirus in Basilicata oggi, 1 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. Sono state registrate 716 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 96 di cui 3 (+2) in terapia intensiva: 58 (di cui 2 in TI) nell'ospedale di Potenza; 38 (di cui 1 in TI) in quello di Matera.