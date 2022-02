Il bollettino Covid di oggi 10 febbraio 2022: i dati su nuovi casi, ricoveri e decessi

Coronavirus, i dati di oggi giovedì 10 febbraio 2022. Tra le 17 e le 18 faremo il punto sulla situazione epidemiologica in Italia con i numeri diffusi dal ministero della Salute nel consueto bollettino Covid. Il trend comunque appare chiaro: l'epidemia è in una fase regressiva. "I nuovi casi settimanali - spiega il presidente della fondazione Gimbe Nino Cartabellotta - registrano per la seconda settimana consecutiva una netta flessione: circa 650 mila con una riduzione del 27,9% rispetto alla settimana precedente e una media mobile a 7 giorni che scende da 121.741 casi del 2 febbraio a 92.764 l’8 febbraio (-23,8%). Un dato in parte conseguente alla minore circolazione del virus, documentata dalla riduzione del tasso di positività dei tamponi, in parte al calo dei tamponi".

Covid: il bollettino di oggi giovedì 10 febbraio 2022

Il bollettino di oggi 10/02/2022 e la tabella del ministero della Salute.

Nuovi casi: ... (giovedì scorso 112.691);

Tamponi (antigenici e molecolari): ... (giovedì scorso 915.337)

Decessi:

Ricoverati con sintomi:

Ricoverati in Terapia Intensiva:

Ingressi del giorno in terapia intensiva:

Attualmente positivi:

Dimessi/Guariti:

Totale casi:

Totale decessi:

Coronavirus: nuovi casi e ricoveri, i dati dalle regioni

In Veneto i nuovi casi sono 7.427, le persone attualmente positive 132.132. I ricoverati nelle aree non critiche degli ospedali veneti sono 1.635, 61 in meno rispetto a ieri. In flessione anche l'occupazione dei reparti di terapia intensiva, dove ci sono 148 pazienti (-9).

In Toscana si registrano 4.946 i nuovi casi su 45.253 tamponi. Il tasso di positività si attesta così al 10,93%. Anche oggi l'andamento della curva epidemica segnala un calo tanto nei contagi che nell'incidenza in rapporto ai test. Giovedì scorso, in questo senso, i casi erano stati 8.175 su 61.762 tamponi.