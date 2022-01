Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 10 gennaio 2022: la mappa dei contagi e i dati dalle regioni

L'epidemia di coronavirus in Italia: il bollettino di oggi, lunedì 10 gennaio 2022. Nel pomeriggio il ministero della Salute pubblicherà gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese, con i dati sui contagi, i decessi, i ricoveri in terapia intensiva e i vaccini somministrati nelle ultime 24 ore sul territorio italiano. Nel frattempo arriveranno i bollettini delle singole regioni.

Nel bollettino di ieri, domenica 9 gennaio 2022, sono stati registrati 155mila contagi e 157 morti, dati molto alti, in linea con l'impennata avvenuta a partire dall'inizio anno, con il picco di quasi 220mila nuovi casi raggiunto il giorno dell'Epifania.

+notizia in aggiornamento+

Coronavirus, il bollettino di lunedì 10 gennaio 2022

Attualmente positivi:

Deceduti:

Dimessi/Guariti:

Ricoverati:

Ricoverati in terapia intensiva:

Tamponi:

Totale casi:

Coronavirus, la mappa dei contagi

In Veneto sono 7.492 i contagi da coronavirus di oggi, secondi i dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 24 morti. Gli attuali positivi nella regione sono 190.199. I pazienti covid in ospedale ricoverati in area non critica sono 1.592, mentre le persone in terapia intensiva sono 215.

Sono 5.790 i nuovi contagi da coronavirus oggi 10 gennaio in Toscana, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19 anticipati sui social dal presidente della regione Eugenio Giani. "I nuovi casi Covid registrati in Toscana sono 5.790 su 30.157 test di cui 15.722 tamponi molecolari e 14.435 test rapidi - scrive - Il tasso dei nuovi positivi è oggi 19,20% (59,6% sulle prime diagnosi). Cala, quindi, il numero dei nuovi casi, che ieri erano stati oltre 12mila ma con oltre il doppio dei test effettuati. In diminuzione anche il tasso dei positivi sul totale dei tamponi: ieri si era attestato al 20,05% (74,5% sulle prime diagnosi)".

Sono 2.813 i nuovi contagi da coronavirus oggi 10 gennaio in Puglia. Si registrano altri 2 morti. Sono 64.281 le persone attualmente positive, 444 quelle ricoverate in area non critica e 45 in terapia intensiva. Dati complessivi: 356.196 casi totali, 6.341.935 tamponi eseguiti, 284.891 persone guarite e 7.024 persone decedute.

Sono 1.135 i nuovi contagi da coronavirus in Alto Adige, tre i morti. I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.552 tamponi Pcr e registrato 175 nuovi casi positivi. Inoltre 960 test antigenici positivi. A livello provinciale ad oggi sono stati effettuati in totale 792.850 tamponi su 279.920 persone. I decessi complessivi (incluse le case di riposo) sono 1.322 (+2). I guariti totali sono 101.332 (+422).