Il bollettino Covid di oggi giovedì 10 marzo 2022: la mappa dei contagi e i dati dalle Regioni

L'epidemia di Covid in Italia: il bollettino di oggi, giovedì 10 marzo 2022. Nel pomeriggio il ministero della Salute e la Protezione civile pubblicheranno i dati aggioranti sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese. Conosceremo così il numero dei nuovi casi, i decessi collegati al virus, i pazienti ricoverati in terapia intensiva e le dosi di vaccino anti-covid somministrate nelle ultime 24 ore sul territorio italiano. Negli ultimi giorni la curva dei nuovi casi ha mostrato una leggera risalita: nel bollettino di ieri, mercoledì 9 marzo 2022, sono stati registrati 48.483 nuovi contagi e 156 decessi.

+notizia in aggiornamento+

Coronavirus, il bollettino di giovedì 10 marzo 2022

In Veneto sono 4.613 i contagi da coronavirus registrati nel bollettino odierno. I casi sono stati individuati su 69.920 tamponi, il tasso di positività è del 6,6%. Registrati altri 7 morti. I ricoverati per covid sono in totale 904 (-47). I pazienti in area non critica sono 833 (-51), mentre i malati in terapia intensiva sono 71 (+4).

Sono 4.134 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 10 marzo 2022. I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 850.244 (96,1% dei casi totali). I ricoverati sono 716 (15 in meno rispetto a ieri), di cui 43 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano 5 nuovi decessi.

In Basilicata sono 641 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2, su un totale di 2.923 tamponi (molecolari e antigenici), e si registrano 3 decessi per Covid-19. Sono state registrate 1.410 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 94 (+6) di cui 2 (+1) in terapia intensiva: 60 (di cui 1 in TI) nell'ospedale di Potenza; 34 (di cui 1 in TI) in quello di Matera.