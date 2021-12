Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 11 dicembre: 96 morti e 21.042 nuovi casi

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi sabato 11 dicembre 2021 registra 21.042 nuovi casi e 96 decessi. I pazienti in terapia intensiva sono 818, due in più rispetto a ieri venerdì 10 dicembre. I ricoverati con sintomi sono 6.539, 56 in più rispetto al giorno prima. Gli attualmente positivi in Italia sono 273.882. I casi totali dall'inizio della pandemia sono 5.206.305. L'ultimo bollettino coronavirus di ieri venerdì 10 dicembre registrava 118 morti e 20.497 contagi su 716.287 tamponi.

Ma veniamo dunque ai dati di oggi.

Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 11 dicembre 2021

Nuovi casi: 21.042

Attualmente positivi: 273.882

Ricoverati: 6.539 (+56)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 818 (+2)

Deceduti dopo un tampone postivo: 96

Vaccinati: 47.578.105 persone pari al 88,09% della popolazione con più di 12 anni.

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

