Il bollettino Covid di oggi 11 febbraio 2022: i dati su nuovi casi, decessi e ricoveri

Coronavirus, i dati di oggi venerdì 11 febbraio 2022. Tra le 17 e le 18 faremo il punto sulla situazione epidemiologica in Italia con i numeri diffusi dal ministero della Salute nel consueto bollettino Covid. Oggi è uscito l'ultimo report dell'Istituto superiore di sanità (Iss) con i dati principali del monitoraggio della Cabina di regina. L'Iss fotografa una situazione in progressivo miglioramento. "Nel periodo 19 gennaio 1 febbraio - si legge nel rapporto -, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,89, in diminuzione rispetto alla settimana precedente e al di sotto della soglia epidemica". Continua inoltre la discesa dell'incidenza settimanale a livello nazionale così come è in flessione il numero dei ricoverati.

Covid: il bollettino di oggi venerdì 11 febbraio 2022

Il bollettino di oggi 11/02/2022 e la tabella del ministero della Salute.

Nuovi casi: ... (venerdì scorso 99.522);

Tamponi (antigenici e molecolari): --- (venerdì scorso 884.893)

Decessi:

Ricoverati con sintomi:

Ricoverati in Terapia Intensiva:

Ingressi del giorno in terapia intensiva:

Attualmente positivi:

Dimessi/Guariti:

Totale casi:

Totale decessi:

Coronavirus: i dati regione per regione

In Veneto si contano 6.223 nuovi casi positivi al Covid e 21 decessi. Gli attualmente positivi nella regione sono 120.575. In calo i pazienti attualmente positivi in area non critica (-174) e quelli attualmente positivi in terapia intensiva (-20).

In Toscana si registrano oggi 4.512 nuovi casi (-434) e 26 decessi con un'età media di 83,1 anni. Sono stati eseguiti 12.748 tamponi molecolari e 27.517 tamponi antigenici rapidi, di questi l'11,2% è risultato positivo. I ricoverati sono 1.266 (-29), di cui 91 in terapia intensiva (+1).

In Umbria il bollettino registra 1.106 nuovi positivi, 6 nuovi decessi legati al Covid e 1.630 guariti. All'11 febbraio sono 201 (-10) i ricoverati negli ospedali della regione di cui 7 (-2) in terapia intensiva, e 16.102 (-520) gli isolamenti contumaciali.