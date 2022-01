Il bollettino Covid di oggi 11 gennaio 2022: boom di contagi in Veneto e Toscana

Il bollettino covid di oggi, martedì 11 gennaio 2022. Intorno alle 17 come ogni giorno gli aggiornamenti sull'epidemia di coronavirus in Italia con tutti i dati su nuovi casi, decessi e ospedalizzati. Ieri sono stati rilevati 101.762 casi positivi da coronavirus e 227 morti. Sono stati analizzati 228.978 tamponi molecolari e 383.843 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 18,04%, mentre quella dei test antigenici è stata del 15,75%. Le regioni che hanno registrato più casi, ieri, sono state Lombardia (17.581), Emilia-Romagna (14.194), Campania (13.107), Lazio (9.440), Piemonte (8.571).

Coronavirus: il bollettino di oggi martedì 11 gennaio 2022

In basso il bollettino di oggi 11/01/2022 e la tabella del ministero della Salute.

+++ Articolo in aggiornamento +++

Nuovi casi: ...

Decessi:

Ricoverati con sintomi:

Ricoverati in rerapia intensiva:

Ingressi del giorno in terapia intensiva:

Tamponi (antigenici e molecolari):

Attualmente positivi:

Dimessi/guariti:

Totale casi:

Coronavirus: i contagi nelle regioni

In Alto Adige, per la prima volta dall'inizio della pandemia, i nuovi casi covid superano soglia 3mila. Nelle ultime 24 ore sono infatti stati registrati 3.039 nuovi contagi. Vola di conseguenza a 15.600 il numero delle persone in quarantena, mentre resta stabile quello dei ricoveri: 18 in terapia intensiva (+0), 77 nei normali reparti (-2) e 58 nelle cliniche private (+2). Sono stati dichiarati guariti 642 altoatesini. Sono due i nuovi decessi, un uomo e una donna ottantenni.

In Veneto sono 21.504 i nuovi contagi da coronavirus oggi, secondo i numeri record del bollettino della regione. Nelle ultime 24 ore si registrano 29 morti. Attualmente i positivi sono 205.699. I pazienti covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 1.680. In terapia intensiva, invece, ci sono 215 persone.

In Toscana 16.290 nuovi casi su 87.520 test, di cui 20.951 tamponi molecolari e 66.569 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 18,61% (77,4% sulle prime diagnosi). Ieri i nuovi casi covid erano stati 5.790 su 30.157 test, di cui 15.722 tamponi molecolari e 14.435 test rapidi.