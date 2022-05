Il bollettino Covid di oggi 11 maggio 2022: 42.249 nuovi casi e 115 morti

Sono 42.249 i nuovi casi di positività al Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia (ieri erano stati 56.015). Le vittime sono invece 115 (ieri 158) per un totale da inizio pandemia di 164.846. I dati sono contenuti nel bollettino del ministero della Salute di oggi, 11 maggio 2022.

Nelle ultime 24 ore sono invece 84.344 i cittadini dichiarati guariti (ieri 76.824), che portano il totale da inizio pandemia a 15.709.259. Gli attuali positivi sono 1.041.196, in calo di 41.776 rispetto a ieri. I tamponi processati sono 294.611 (ieri 371.221) con il tasso di positività che scende dal 15,1% al 14,3%.

Guardando al fronte ospedaliero, i ricoveri sono in calo. I pazienti in terapia intensiva sono 20 in meno di ieri cioè 338 in tutto con 33 ingressi giornalieri. Nei reparti ordinari con sintomi Covid ci sono 167 pazienti in meno per un totale di 8.412.

Coronavirus, il bollettino di mercoledì 11 maggio 2022