Il bollettino Covid di oggi 11 marzo 2022: i dati su nuovi casi, ricoveri e decessi

Coronavirus, i dati di oggi venerdì 11 marzo 2022. Tra le 17 e le 18 come ogni giorno faremo il punto sulla situazione epidemiologica in Italia con i numeri del bollettino del ministero della Salute su nuovi casi, decessi e ospedalizzati. Il trend dei contagi è di nuovo in aumento. Secondo l'ultimo monitoraggio della cabina di regia dell'Iss l'Rt medio dei casi sintomatici è in aumento rispetto alla settimana precedente, allo 0,83 (nel periodo tra il 16 febbraio e l'1 marzo), ma rimane ancora sotto la soglia epidemica (pari al valore 1).

Il bollettino coronavirus di oggi 11 marzo 2022

In basso, non appena disponibili, i dati del bollettino di oggi 11/03/2022

Nuovi casi: --- (venerdì scorso 38.095)

Tamponi (antigenici e molecolari):

Decessi:

Ricoverati con sintomi:

Ricoverati in Terapia Intensiva:

Ingressi del giorno in terapia intensiva:

Attualmente positivi:

Totale casi:

Totale deceduti:

Covid: i dati regione per regione

In Veneto i casi sono 4.461 e si contano 6 decessi. I ricoverati in aera medica sono 436, mentre in terapia intensiva ci sono 34 pazienti.

In Toscana sono 3.938 i nuovi casi di Coronavirus su 26.344 tamponi. Lo riporta il presidente della Regione, Eugenio Giani, che in una comunicazione social anticipa i dati del bollettino giornaliero dell'emergenza sanitaria. Nelle ultime 24 ore, in particolare, risultano effettuati 6.599 tamponi molecolari e 19.745 antigenici rapidi, mentre il tasso di positività raggiunge il 14,95% sul totale dei test e il 59,7% in relazione alle prime diagnosi. Tutti gli indicatori, anche oggi, risultano in crescita con un incremento dei contagi di oltre il 40% nel raffronto diretto con una settimana fa.