Il bollettino Covid di oggi 12 febbraio 2022: i nuovi contagi e i focolai regione per regione

Il bollettino Covid di oggi, sabato 12 febbraio 2022, sarà diramato come di consueto dal ministero della Salute tra le 17 e le 18. Riporteremo qui tutti i dati relativi a nuovi contagi, situazione ospedaliera, tamponi e andamento della pandemia nelle regioni.

Intanto l'Istituto superiore di Sanità conferma la protezione data dal vaccino. La mortalità per Covid fra i non vaccinati è 23 volte più alta rispetto a chi è protetto con la terza dose. Secondo quanto scrivono gli esperti Iss, il tasso di mortalità per Covid standardizzato per età per i non vaccinati è di 103 decessi per 100mila abitanti ed è 9 volte più alto rispetto a quello dei vaccinati con ciclo completo da meno di 120 giorni (12 decessi per 100.000 abitanti) e 23 volte più alto rispetto a quello dei vaccinati con booster (4 decessi/100.000).

Coronavirus, il bollettino di sabato 12 febbraio 2022

Nuovi casi: (ieri 67.152)

Tamponi (antigenici e molecolari): (ieri 663.786)

Decessi: (ieri 334)

Ricoverati con sintomi: (ieri 16.824)

Ricoverati in Terapia Intensiva: (ieri 1.265)

Ingressi del giorno in terapia intensiva: (ieri 100)

Attualmente positivi: (ieri 1.751.125)

Coronavirus, la mappa dei contagi

I nuovi casi di Covid registrati in Toscana nelle ultime 24 ore sono 3.738 su 37.082 test di cui 10.435 tamponi molecolari e 26.647 test rapidi. Lo comunica su Telegram il presidente della Regione, Eugenio Giani. Il tasso dei nuovi positivi è 10,08% (58,7% sulle prime diagnosi).

Il 15% dei 32.414 test processati in Puglia per accertare l'infezione da Coronavirus ha dato esito positivo. Si tratta di 4.882 nuovi malati Covid la gran parte dei quali registrata in provincia di Bari in cui si contano 1.349 positività al virus in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 98.963 di cui 752 in area non critica (7 in più rispetto a ieri) Covid e 65 in terapia intensiva (tre in meno rispetto a ieri) Le vittime del virus sono nove.

La task force regionale della Basilicata comunica che nella giornata di ieri sono stati processati 4.461 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid, di cui 697 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 714 guarigioni. Sono stati registrati due decessi.

Altri tre decessi per Coronavirus sono stati registrati nelle ultime ore in Alto Adige. Il numero complessivo dei decessi da inizio pandemia sale pertanto a 1.383. Sono 809 le nuove infezioni confermate nelle ultime 24 ore. I laboratori dell'Azienda sanitaria hanno effettuato 692 tamponi PCR e registrato 71 nuovi casi positivi. Inoltre 738 test antigenici dei complessivi 7.578 test eseguiti sono risultati positivi. Nei normali reparti ospedalieri cala il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati che attualmente sono 105 (-9), altri 106 si trovano nelle strutture private convenzionate, mentre rimane stabile a otto il numero dei pazienti che si trovano in terapia intensiva. I pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco sono 25. L'Azienda sanitaria informa che sono 14.180 le persone attualmente in quarantena in Alto Adige.

Nell'ultima giornata, seppure in misura contenuta, è proseguito il calo dell'incidenza di casi Covid ogni 100mila abitanti nelle Marche: in 24 ore registrati 2.409 positivi che porta l'incidenza a 1.185, 95 (ieri 1.190,95). Emerge dai dati dell'Osservatorio epidemiologico regionale. In 24 ore analizzati 8.139 tamponi (6.279 nel percorso diagnostico, con il 38,4% di positivi, e 1.860 nel percorso guariti). Sono 1.909 i positivi che emergono dai test antigenici.

In Veneto i nuovi casi Covid rivelati nelle ultime 24 ore sono 6.017. Gli attualmente positivi si attestano su un numero complessivo di 112.795. I decessi sono oggi 19. Intanto si riduce il numero dei ricoverati nei reparti ordinari (-69), e delle terapie intensive (-13). Sono questi i dati resi noti dalla Regione Veneto.