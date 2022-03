Il bollettino covid di oggi 12 marzo 2022: i dati su nuovi casi, ricoveri e decessi

Coronavirus, i dati di oggi sabato 12 marzo 2022. Tra le 17 e le 18 come ogni giorno faremo il punto sulla situazione epidemiologica in Italia, con i numeri del bollettino del ministero della Salute su nuovi casi, decessi e ospedalizzati. Il trend dei contagi è di nuovo in aumento, ma si sta riducendo la pressione sugli ospedali. Secondo l'ultimo monitoraggio della cabina di regia dell'Istituto superiore di sanità, l'indice Rt medio dei casi sintomatici è in aumento rispetto alla settimana precedente, allo 0,83 (nel periodo tra il 16 febbraio e l'1 marzo), ma rimane ancora sotto la soglia epidemica (pari al valore 1). Ieri 53.127 nuovi casi (con un tasso di positività al 12,5%) e 156 morti, con ricoveri in calo. In Italia 48.372.294 persone hanno completato il ciclo vaccinale, pari all'89,56% della popolazione over 12, in 38.038.734 hanno ricevuto la terza dose booster.

Il bollettino coronavirus di oggi 12 marzo 2022

In basso, non appena disponibili, i dati del bollettino di oggi 12/03/2022

Nuovi casi: ---

Tamponi (antigenici e molecolari):

Decessi:

Ricoverati con sintomi:

Ricoverati in Terapia Intensiva:

Ingressi del giorno in terapia intensiva:

Attualmente positivi:

Totale casi:

Totale deceduti:

Covid: i dati regione per regione

Qui in basso i dati sui nuovi casi registrati ieri, venerdì 11 marzo.