Il bollettino Covid di oggi 12 novembre 2021: i nuovi casi di coronavirus e la tabella con tutti i dati

Coronavirus, il bollettino di oggi 12 novembre 2021. Intorno alle 17 come ogni giorno gli aggiornamenti sull'epidemia di Covid in Italia con i dati su nuovi casi, ricoveri e decessi. Ieri, giovedì 11 novembre, sono stati notificati 8.569 contagi su 595.812 tamponi e 67 decessi. L'ultimo monitoraggio della cabina di regia dell'Iss certifica una ripresa della circolazione virale in Italia. Nel periodo tra il 20 ottobre e il 2 novembre 2021, l'indice di trasmissibilità medio Rt calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,21 (range 1,08-1,31), in aumento rispetto alla settimana precedente e stabile al di sopra della soglia pandemica.

In lieve aumento gli ospedalizzati. Il tasso di occupazione delle terapie intensive è al 4,4%, in salita rispetto al 4,0% rilevato una settimana prima, il 4 novembre. L'occupazione dei reparti di area medica si attesta invece al 6,1% (rilevazione giornaliera 11 novembre) rispetto al 5,3% del 28 ottobre.

Coronavirus: il bollettino di oggi venerdì 12 novembre 2021

Il bollettino di oggi 12/11/2021 e la tabella del ministero della Salute.

Nuovi casi: (ieri 8.569, venerdì scorso 6.764)

Decessi:

Ricoverati con sintomi:

Ricoverati in Terapia Intensiva:

Ingressi del giorno in terapia intensiva:

Tamponi:

Attualmente positivi:

Dimessi/Guariti:

Totale casi:

Coronavirus: i dati su contagi e ricoveri nelle regioni

In Veneto sono stati accertati 1.029 nuovi casi. Gli attualmente positivi sono 648 in più di ieri. In aumento anche i ricoveri, con 285 pazienti nei reparti ordinari (+21) e 60 (+1) nelle terapie intensive.

In Toscana i nuovi casi di Covid registrati sono 430 su 28.502 test, di cui 9.334 tamponi molecolari e 19.168 rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è dell'1,51% (4,6% sulle prime diagnosi). I vaccini attualmente somministrati sono 6.056.567. Lo segnala il presidente della Regione, Eugenio Giani, attraverso i propri canali social.

Sono 96 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi in Umbria dove si registra anche un decesso. Nei 'Covid Hospital' sale a 44 (+4) il totale dei ricoverati e resta stabile a 6 il numero di quelli in terapia intensiva.