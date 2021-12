Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 13 dicembre 2021: i numeri regione per regione

Attesa per il bollettino Covid di oggi 13 dicembre 2021, con i nuovi dati sull'andamento dell'epidemia di coronavirus in Italia. Il bollettino di ieri aveva registrato 19.215 nuovi contagi in più, su 501.815 tamponi, e 66 nuovi decessi.

Secondo l'ultimo monitoraggio di Agenas, la percentuale dei posti letto nelle terapie intensive occupati da pazienti Covid è salita in ben sette regioni: Provincia autonoma di Trento (20%), Marche (14%), Lazio (12%) e Umbria, Campania e Sicilia (8%). Da oggi la Calabria è in zona gialla, insieme a Friuli Venezia Giulia e Provincia autonoma di Bolzano. Il Veneto potrebbe passare in giallo dal 20 dicembre. Prosegue la campagna vaccinale.

Coronavirus, il bollettino di oggi 13 dicembre 2021

In basso i numeri del bollettino del ministero della Salute di oggi 13 dicembre 2021.

Attualmente positivi:

Deceduti:

Dimessi/guariti:

Ricoverati in totale:

di cui in terapia intensiva:

di cui in terapia intensiva: Tamponi:

Totale casi:

Coronavirus, i contagi nelle regioni

In Veneto 2.096 nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, con 10 nuovi decessi. I nuovi casi sono stati individuati su 38.093 tamponi, il tasso di positività è al 5,50%. I pazienti Covid in ospedale sono 1.052 (+25): 916 le persone in area non critica (+22) e 136 quelle in terapia intensiva (+3).

Sono 703 i nuovi casi di coronavirus in Toscana, su 16.118 test, e il tasso di positività sale al 4,36%. I ricoverati negli ospedali toscani sono 354 (+12), di cui 50 in terapia intensiva (+3). Quattro nuovi decessi nella regione.

In Puglia il bollettino regionale certifica 228 nuovi contagi, individuati su 16.476 test. Si registrano inoltre altri cinque decessi. I ricoverati in area non critica sono 127, 19 i pazienti in terapia intensiva.

In Basilicata 97 nuovi contagi su 1.391 tamponi molecolari processati dalla Regione, nessun nuovo decesso. I ricoverati negli ospedali di Potenza e Matera sono 21, di cui 1 in terapia intensiva.