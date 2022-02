Il bollettino Covid di oggi 13 febbraio 2022: i nuovi contagi e i focolai regione per regione

Il bollettino Covid di oggi, domenica 13 febbraio 2022. I dati saranno resi noti dal ministero della Salute nel consueto report pubblicato tra le 17 e le 18. Riporteremo tutti i dati su contagi, tamponi, ricoveri, decessi e guariti. Seguiremo anche gli aggiornamenti dalle Regioni.

Scatta martedì 15 febbraio, dopodomani, l'obbligo per tutti i lavoratori over 50 di avere il Super Green Pass, (il certificato che si ottiene solo con la vaccinazione o per guarigione dal Covid, e non con un test antigenico o molecolare negativo). Chi non lo avrà rischia una multa dai 600 ai 1.500 euro, oltre a risultare assente ingiustificato perdendo così il diritto a retribuzione e contributi. Il mancato possesso per quattro giorni (anche non consecutivi) del pass attestante l'obbligo fa scattare, a partire dal quinto giorno, la sospensione dal servizio e dallo stipendio. E sono previste sanzioni da 400 a 1.000 euro per i datori di lavoro pubblici e privati che non controllano.

Coronavirus, il bollettino di domenica 13 febbraio 2022

Nuovi casi: (ieri 62.231)

Dimessi/guariti: (ieri 117.463)

Tamponi (antigenici e molecolari): (ieri 587.645)

Decessi: (ieri 269)

Ricoverati con sintomi: (ieri 16.310)

Ricoverati in Terapia Intensiva: (ieri 1.223)

Ingressi del giorno in terapia intensiva: (ieri 68)

Attualmente positivi: (ieri 1.695.614)

In Toscana sono 815.045 i casi di positività al Covid, 3.337 in più rispetto a ieri (1.383 confermati con tampone molecolare e 1.954 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dell'1,2% e raggiungono quota 732.525 (89,9% dei casi totali).

Scende sotto i cinquemila la curva dei contagi da Coronavirus in Veneto, con 4.491 casi nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 1.267.330. Il bollettino regionale segnala 21 vittime, che portano il totale dei decessi a 13.560. Crollano i dati sugli attuali positivi, che sono 106.166, 6.629 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. Crollo anche per i ricoveri in area medica, che sono 1.426 (-32), e scende a 131 (-4) il dato sulle terapie intensive.

Sono 560 i nuovi casi di contagio registrati nelle ultime 24 ore in Alto Adige, di cui 38 da tampone molecolare e 522 da test antigenico. È quanto emerge dal bollettino dell'azienda sanitaria altoatesina sull'andamento della pandemia. Sono 2 i decessi registrati nella stessa giornata, 1.687 i guariti. Sono 114 i pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri, 106 nelle strutture convenzionate; 25 nella struttura di Colle Isarco; 8 in terapia intensiva; 12.988 in isolamento domiciliare.