Il bollettino Covid di oggi 13 gennaio 2022: gli ultimi dati su contagi, decessi e ricoveri

L'epidemia di Coronavirus in Italia: il bollettino di oggi, giovedì 13 gennaio 2022. I dati saranno resi noti come di consueto dal ministero della Salute intorno alle 17,30. Ieri 12 gennaio i nuovi casi erano stati 196.224 nelle 24 ore con 313 i morti. In totale i ricoverati con sintomi erano 17.309, i ricoverati in terapia intensiva 1.669 con 156 ingressi del giorno.

Da diverse settimane ormai i numeri danno il quadro di una situazione in peggioramento. Tanto che, entro la fine del mese, alcune regioni italiane rischiano di finire in zona rossa. A lanciare l'allarme è stato Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. Al momento Sicilia, Lombardia, Piemonte, Calabria, Valle d'Aosta, Marche e Friuli Venezia Giulia sono quelle più prossime al cambio di fascia. Secondo il monitoraggio Gimbe nell'ultima settimana (5-11- gennaio) è aumentata la pressione sugli ospedali: sia in area medica con un 4.155 accessi in più, con un incremento del 31,2%, che in terapia intensiva con 285 ricoveri, con un aumento del 20,5%.

Coronavirus, il bollettino di giovedì 13 gennaio 2022

I nuovi casi Covid registrati in Toscana nelle ultime 24 ore sono 13.151 su 77.388 test di cui 24.353 tamponi molecolari e 53.035 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 16,99% (69,3% sulle prime diagnosi). Lo rende noto il governatore Eugenio Giani. Rispetto a ieri i contagi giornalieri sono in calo, a fronte di un numero maggiore di tamponi, con un'incidenza di nuovi positivi che scende: nel precedente report i i casi erano 13.341 su 72.195 test, con un tasso di positività del 18,48% (69,6% sulle prime diagnosi).

Sono 17.956 i nuovi casi di Covid rilevati in Veneto nelle ultime 24 ore, un dato ancora in calo rispetto a ieri. Dall'inizio della pandemia il totale dei contagi è 830.517. L'incidenza è dell'11,71% su 153.357 tamponi. Lo ha riferito il presidente Luca Zaia. Si contano anche 38 vittime, per un totale di 12.659. Gli attuali positivi sono 224.145, 8.950 in più rispetto a ieri. Negli ospedali sono ricoverati 1.808 pazienti (+32), di cui 1.602 (+36) in area non critica e 206 (-4) in terapia intensiva.

Sono 2.068 (612 in meno rispetto ai 2.680 di ieri) i nuovi casi di Coronavirus registrati oggi giovedì 13 gennaio 2022 in Umbria, dove diventano così 121.927 le persone risultate contagiate dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Sono 17.232 (-1.914 rispetto a ieri) i test totali processati nelle ultime ore con un tasso di positività che (prendendo in considerazione la somma di tamponi e test) passa dal 13,99% di ieri al 12%. Cresce il numero dei guariti che diventano 85.337 (+1.342), mentre salgono a 1.546 (+6) i decessi complessivi conteggiati dall'inizio della pandemia (dopo i 7 registrati soltanto due giorni fa e i 3 di ieri). In aumento anche il numero delle persone in isolamento contumaciale che ora sono 34.818 (+716), mentre nei 'Covid Hospital' umbri sale a 226 (+4) il totale dei ricoverati e scende a 12 (-2) il numero di quelli in terapia intensiva.

In Basilicata, nella giornata di ieri, sono stati processati 2.609 tamponi molecolari e 985 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 233 guarigioni, di cui 220 relative a residenti. Lo fa sapere la task force regionale. In totale sono 81 le persone ricoverate: 44 nell'ospedale San Carlo di Potenza, di cui 2 in terapia intensiva, e 37 nell'ospedale Madonna delle Grazie di Matera, ma nessuno in intensiva. Sempre ieri sono state effettuate 6.511 vaccinazioni. Al momento sono 451.989 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (81,7%), 416.806 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (75,3%) e 215.898 (39%) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.084.693 su 553.254 residenti.

Sono 2.654 i nuovi casi registrati in Alto Adige secondo quanto riferisce il bollettino quotidiano dell'Azienda sanitaria provinciale. In tutto sono 17.878 i tamponi analizzati. Si conferma l'aumento dei contagi nelle fasce di età più giovani: il 38% dei casi è stato rilevato nei ragazzi tra i 10 e i 29 anni. C'è una vittima, una donna ultrasettantenne, che porta a 1.325 il numero dei morti in Alto Adige da inizio pandemia. Non ci sono grandi variazioni sul fronte ospedaliero: le persone ricoverate nei normali reparti sono 74 (dato stabile), mentre sono 16 quelle in terapia intensiva (uno in meno rispetto a ieri). 58 i pazienti postacuti nelle strutture private convenzionate, ma il dato è aggiornato al 10 gennaio. Ad oggi, le persone in quarantena o in isolamento sono 20.215.

Nella settimana tra il 3 e il 9 gennaio 2022 in Sicilia si è registrato un rilevante incremento della curva epidemica con altri 70.437 nuovi positivi al test molecolare o antigenico, con valori quasi triplicati rispetto al periodo precedente. L’incidenza cumulativa settimanale è aumentata al valore di 1.455 nuovi casi ogni 100.000 abitanti.Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Caltanissetta (2.197/100.000 abitanti) Enna (1.936), Ragusa (1.870), Messina (1.795) Siracusa (1.662) e Agrigento (1.486).

