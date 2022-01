Il bollettino Covid di oggi 14 gennaio 2022

Il bollettino di oggi, venerdì 14 gennaio 2022. I dati sull'andamento della pandemia in Italia saranno resi noti, come di consueto, dal ministero della Salute intorno alle 17,30. Intanto però il monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità attesta che l'Rt sale a 1,56 contro l'1,43 della scorsa settimana; l’incidenza arriva a 1988 ogni 100.000 abitanti; il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 17,5%, nei reparti di degenza al 27,1%. 13 Regioni/PPAA sono classificate a rischio alto. Si attende il picco dei casi che, secondo gli esperti, si raggiungerà nell'arco di 5-10 giorni. Raggiunta la vetta, si dovrebbe assistere a un decremento della curva.

Si ragiona anche sulle sorti del bollettino stesso. Le Regioni chiedono che chi arriva in ospedale con altre patologie e viene scoperto positivo al Covid solo perché il test è obbligatorio prima dell'accesso non finisca nel calcolo dei posti occupati. E il Governo sembra intenzionato a dare l'ok. Una novità non da poco, che renderebbe più difficili i cambi di colore dei territori.

Coronavirus, il bollettino di giovedì 13 gennaio 2022

Nuovi casi: (ieri 184.615)

Attualmente positivi: (ieri +101.458 totale 2.323.518);

Deceduti: (ieri 316)

Totale deceduti: (ieri 140.188)

Dimessi/Guariti: (ieri 82.803)

Ricoverati: (ieri +339, totale 17.648);

Ricoverati in terapia intensiva: (ieri -1, totale 1.668);

Ingressi del giorno in terapia intensiva: (ieri 156);

Tamponi: (ieri 1.181.17);

Totale casi: ieri (8.155.645).

Coronavirus, la mappa dei contagi

In Puglia dei 75.448 test processati 9.757 hanno dato esito positivo. Si tratta del 12,93% del totale. Gli attualmente positivi sono 84.659 di cui 530 ricoverati in area non critica Covid (35 in più rispetto a ieri) e 56 in terapia intensiva (3 in più rispetto a ieri). Sono otto le vittime del virus che fanno salire a 7.047 il totale dei decessi da inizio pandemia a oggi.

Lieve calo dei nuovi casi positivi in Alto Adige: sono 2.471 i contagi da Covid-19 individuati nel bollettino quotidiano dell'Azienda sanitaria provinciale (erano 2.654 ieri). In tutto 15.829 i tamponi analizzati nelle ultime 24 ore: 2.615 test pcr (che hanno individuato 405 casi) e 13.214 antigenici (2.066 quelli positivi). La quasi totalità dei contagi (il 91%) ha meno di 60 anni. Quasi un terzo dei casi totali è nella fascia 0-19. Nell'ultimo aggiornamento ci sono anche due vittime:

Due decessi per Covid in Trentino, dove i nuovi contagi sono 2.237, con una incidenza del 17%. Il totale dei ricoverati è 148, di cui 23 in rianimazione, a fronte di 10 nuovi ricoveri e 13 dimissioni. "I dati dicono che dei tre criteri per il passaggio in arancione quello che ci permette di rimanere in gialla è l'ospedalizzazione escluse le intensive, perché siamo a 125 e il limite per il passaggio è 156 e quindi non avremo nessuna classificazione diversa da parte del ministero e continua il periodo in zona gialla del Trentino. Questo nonostante l'importante crescita dei ricoveri nei giorni scorsi", ha detto il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti.

E' il boom di ricoveri ospedalieri, 125 in più in sole 24 ore, il dato saliente del bollettino giornaliero del Covid oggi in Veneto. I nuovi contagi sono 18.357, in moderato aumento rispetto al dato di ieri (+401), mentre sono 29 le vittime. Dall'inizio della pandemia il totale dei contagi è pari a 848.874. Gli attuali positivi sono 232.482 (+8.337). Molto pesante la pressione sugli ospedali: nei reparti medici sono ricoverati 1.727 pazienti Covid (+125), nelle terapie intensive 208.

I nuovi casi Covid registrati in Toscana sono 11.859 su 71.095 test di cui 22.670 tamponi molecolari e 48.425 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 16,68% (67,3% sulle prime diagnosi). Lo rende noto il governatore Eugenio Giani. Rispetto a ieri i casi giornalieri sono in calo a fronte di un numero di tamponi inferiore, per un tasso di positività praticamente invariato: nel precedente report i contagi erano 13.151 su 77.388 test e un'incidenza di nuovi positivi del 16,99% (69,3% sulle prime diagnosi).

In Basilicata, nella giornata di ieri, sono stati processati 2.648 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid, di cui 921 (e di questi 878 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 286 guarigioni, di cui 271 relative a residenti. Registrato inoltre un decesso all'ospedale San Carlo di Potenza di un paziente residente a Lagonegro (Potenza). Lo rende noto la task force regionale.