Il bollettino Covid di oggi sabato 14 maggio 2022: 36.042 nuovi casi e 91 morti

L'epidemia di Covid in Italia: il bollettino di oggi, sabato 14 maggio 2022. Sono 36.042 i nuovi casi di Covid (38.507 ieri) e 91 i morti (115 ieri) nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dai dati del Ministero della Salute sulla situazione del contagio.

Sono 263.747 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati nelle ultime 24 ore che fanno rilevare un tasso di positività al 13,7% (14,5% ieri). In calo i ricoverati con sintomi (-257 da ieri per un totale di 7.650) e le persone in terapie intensiva (-1 da ieri per un totale di 340). E' quanto emerge dai dati del Ministero della Salute sulla situazione del contagio.

Coronavirus, il bollettino di sabato 14 maggio 2022

Attualmente positivi: 1.000.788

Deceduti: 165.182 (+91)

Dimessi/Guariti: 15.864.177 (+43.318)

Ricoverati: 7.990 (-258)

Ricoverati in terapia intensiva: 340 (-1)

Tamponi: 217.659.090 (+263.747)

Totale casi: 17.030.147 (+36.042, +0,21%)

Coronavirus, i contagi regione per regione

Ecco i dati sui contagi divisi per regione: il primo numero riguarda il totale dei casi dall'inizio dell'epidemia, il secondo gli attualmente positivi, mentre il terzo fa riferimento all'incremento avvenuto nelle ultime 24 ore.