Il bollettino Covid di oggi 15 dicembre 2021: i casi regione per regione

Attesa per il consueto bollettino Covid di oggi, mercoledì 15 dicembre 2021, sulla situazione dell'epidemia di coronavirus in Italia. Ieri il ministero della Salute ha comunicato 20.677 nuovi casi e 120 decessi.

Da oggi obbligo vaccinale per il personale scolastico e forze dell'ordine. Stretta sugli ingressi in Italia dall'estero: chi ha il certificato verde da vaccino o malattia dovrà comunque fare un tampone prima di partire. Prorogato lo stato di emergenza in Italia per il Covid fino a marzo 2022. "L'arrivo dell'inverno e la diffusione della variante Omicron - dalle prime indagini, molto più contagiosa di quelle finora prevalenti - ci impongono la massima attenzione nella gestione della pandemia", ha detto il premier Mario Draghi.

Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 15 dicembre 2021

Coronavirus, il bollettino dalle Regioni

In Veneto si registrano 6.677 nuovi casi di contagio, secondo il bollettino delle 8 diffuso dalla Regione. I pazienti positivi in cura negli ospedali veneti sono attualmente 1.040, 43 in più rispetto a ieri, mentre quelli in terapia intensiva sono 144 (+2). Si segnalano inoltre 19 vittime.

In Toscana i nuovi contagi sono 1.036. Sette i decessi. Secondo i numeri del bollettino regionale, gli attualmente positivi sono 13.733, +3,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 371 (+12), di cui 48 in terapia intensiva (+1).