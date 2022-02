Il bollettino Covid di oggi 15 febbraio 2022: i dati su nuovi casi, ricoveri e decessi

Coronavirus, i dati di oggi martedì 15 febbraio 2022. Tra le 17 e le 18 faremo il punto sulla situazione epidemiologica in Italia con i numeri su nuovi casi, decessi e ospedalizzati diffusi dal ministero della Salute nel consueto bollettino Covid. Ieri, lunedì 14 febbraio, sono stati diagnosticate 28.630 infezioni da Sars-Cov-2 contro le 41.247 del lunedì precedente. Secondo l'Agenas, in Italia rimane al 12% la percentuale di posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti affetti da Covid-19, mentre scende al 24% l'occupazione dei reparti di area medica.

Covid: il bollettino di oggi martedì 15 febbraio 2022

Il bollettino di oggi 15/02/2022 e la tabella del ministero della Salute.

Nuovi casi: --- (martedì scorso 101.864);

Tamponi (antigenici e molecolari): ...

Decessi:

Ricoverati con sintomi:

Ricoverati in Terapia Intensiva:

Ingressi del giorno in terapia intensiva:

Attualmente positivi:

Dimessi/Guariti:

Totale casi:

Totale decessi:

Coronavirus: i dati regione per regione

In Veneto le diagnosi di infezione sono 7.298. In calo i pazienti ricoverati, che oggi sono 1.384 in area medica (-53) e 128 in terapia intensiva (-12). Rimane elevato il numero di decessi registrati nelle ultime 24 ore: sono 35, anche se il numero risente probabilmente di un aggiornamento dei dati relativi al fine settimana.

In Toscana sono 4.216 i nuovi casi positivi su 43.440 test. Oggi risultano effettuati 9.929 tamponi molecolari e 33.511 antigenici rapidi, mentre il tasso di positività scende al 9,71% sul totale dei test e al 58,7% rispetto alle nuove diagnosi. Continua la china discendente della curva epidemica. Ai fini di un raffronto diretto, sette giorni fa erano stati confermati 6.653 contagi su 65.157 test. Di conseguenza, il tasso di positività si collocava rispettivamente al 10,21 e al 67,2%.

In Umbria si contano 1.009 nuovi positivi, 5 decessi e 1.814 guariti. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 2.354 tamponi molecolari e 9.113 test antigenici. Al 15 febbraio sono 211 (+1) le persone ricoverate negli ospedali dell'Umbria, di cui 7 (-1) in terapia intensiva, e 13.298 (-811) le persone in isolamento contumaciale.