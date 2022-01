Il bollettino Covid di oggi 15 gennaio 2022: i nuovi casi e i decessi dopo i contagi

Il bollettino coronavirus di oggi, sabato 15 gennaio 2022 in diretta con tutti gli ultimi dati dalle regioni. Ieri sono stati registrati 186.253 nuovi casi e 360 decessi con 2.398.828 di italiani positivi al covid e chiusi in casa dopo il contagio. Negli ospedali sono 18.019 i pazienti covid ricoverati, 1.679 lottano per la vita in terapia intensiva.

Coronavirus, il bollettino di sabato 15 gennaio 2022

Coronavirus, la mappa dei contagi

I nuovi contagi da Covid in Veneto nelle ultime 24 ore sono 19.539, mentre sono 15 le vittime. Secondo il report della Regione Veneto, oggi trasmesso in versione ridotta per motivi tecnici, dall'inizio della pandemia il totale dei contagi è pari a 868.413 quello dei deceduti 12.704. Nei reparti medici sono ricoverati 1.753 pazienti Covid (+26), nelle terapie intensive 205 (-3)

Sono 2.694 i nuovi casi di Covid riscontrati nelle ultime 24 ore in Alto Adige. I laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina hanno effettuato 2.738 tamponi Pcr e registrato 415 nuovi casi positivi. Inoltre 2.279 test antigenici sono risultati positivi. Ieri ne sono stati eseguiti 13.750. Sono 88 i pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri, altri 58 si trovano nelle strutture private convenzionate e altri 18 pazienti Covid sono ricoverati in reparti di terapia intensiva. A Colle Isarco sono 71 i pazienti Covid-19 in isolamento.

Torna a scendere sotto i 20.000 casi il conteggio giornaliero dei contagi in Emilia-Romagna. Aumentano ancora invece i ricoveri. Oggi sono 17.775 i casi in più rispetto a ieri a livello regionale (in calo del 12,7%), su un totale di 78.112 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (di cui 34.146 molecolari e 43.966 rapidi), per un tasso di positività del 22,7%. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 36,9 anni. I pazienti ricoverati nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna sono ad oggi 152, quattro in più rispetto a ieri, con un'età media di 62 anni (+2,7%). Di questi, 97 non sono vaccinati (cioè il 63,8% con un'età media di 60,9 anni), mentre 55 sono vaccinati con ciclo completo (età media 64,1 anni). Negli altri reparti Covid, invece, i pazienti sono 2.334 ossia 22 in più rispetto a ieri (+1%), con un'età media di 68,9 anni. Oggi si registrano anche 27 decessi: due in provincia di Piacenza, quattro in provincia di Parma (tra cui un 57enne), due in provincia di Reggio Emilia, sei in provincia di Bologna, sette in provincia di Ferrara, tre a Ravenna e tre in provincia di Forlì-Cesena (tra cui una 59enne).

Altro picco di casi di positività al coronavirus nelle Marche dovuto però anche al nuovo metodo di conteggio dopo il via libera alla diagnostica con il solo test antigenico rapido senza conferma di un tampone molecolare: i contagi registrati in un giorno sono 5.766 con l'incidenza a 1.257,42. Sono dati in 'assestamento' non completamente indicativi in quanto comprendono ancora parte dell'arretrato di contagi dei giorni scorsi, da considerare con il nuovo sistema.

In Toscana sono 11.761 i nuovi casi Covid (4.866 confermati con tampone molecolare e 6.895 da test rapido antigenico), che portano il totale a 571.128 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono il 2,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 5,1% e raggiungono quota 384.309 (67,3% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 179.001, -3,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.349 (34 in più rispetto a ieri), di cui 123 in terapia intensiva (3 in meno). Oggi si registrano 19 nuovi decessi:

Venti ricoveri ordinari per Covid in più in Umbria nelle ultime 24 ore, con i posti nelle terapie intensive che restano però stabili a 12. Altre tre vittime, picco di guariti e notevole calo della curva degli attualmente positivi: è quanto emerge dai dati giornalieri della Regione sull'andamento della pandemia, aggiornati a sabato 15 gennaio. Le persone ricoverate sono oggi 236, mentre i morti salgono a un totale di 1.557. I guariti registrati nell'ultimo giorno sono 5.692, più 6,5 per cento. I nuovi casi di positività emersi sono 1.958. Gli attualmente positivi scendono dell'11 per cento e sono 31.182.

Dei 12.096 nuovi casi positivi al Covid rilevati oggi nel Lazio 6.200 sono a Roma città, 15 i decessi (-10), 1.734 i ricoverati (+59), 204 le terapie intensive (stabili) e 5.120 i guariti.

Sono 9.718 i nuovi casi casi di coronavirus rilevati in Puglia su 76.689 test giornalieri registrati, con una incidenza del 12,6% di positivi sui test. Le vittime sono state 12. La provincia più colpita è quella di Bari con 3161 casi, seguita da Lecce con 1.701, Foggia con 1.396, Taranto con 1.292 e Bat con 1.123. Nel Brindisino i casi sono 917, i residenti fuori regione 64 e altri 64 di una provincia non definita. Le persone attualmente positive sono 103.590, e di queste 559 sono ricoverate in area non critica e 55 in terapia intensiva.

In Basilicata 611 dei 1.951 dei tamponi molecolari esaminati ieri sono risultati positivi al covid-19. Lo ha reso noto la task force lucana, segnalando anche tre decessi e 274 guarigioni. Le persone ricoverate con il covid-19 negli ospedali lucani sono 89 (quattro più di ieri), delle quali due (una più di ieri) in terapia intensiva, al San Carlo di Potenza.