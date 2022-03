Il bollettino di oggi martedì 15 marzo: aggiornamenti in diretta dalle Regioni

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi martedì 15 marzo 2022 sarà pubblicato su questa pagina intorno alle ore 17. Come di consueto seguiremo le notizie che man mano arrivano dalle regioni. L'ultimo bollettino coronavirus di ieri lunedì 14 marzo registrava 129 morti e 28.900 contagi su 204.877 tamponi. I pazienti in terapia intensiva erano 518 mentre quelli ricoverati con sintomi 8.468. Gli attualmente positivi in Italia erano 1.003.239, mentre i dimessi o guariti 12.242.669.

Ma veniamo dunque ai dati di oggi.

Coronavirus, il bollettino di oggi martedì 15 marzo 2022

articolo aggiornato alle ore 12:53 clicca qui per aggiornare la pagina

Nuovi casi: ---, ieri 28.90

Tamponi (antigenici e molecolari): ---, ieri 204.877

Decessi: ---, ieri 129

Ricoverati con sintomi: ---, ieri 8.468

Ricoverati in Terapia Intensiva: ---, ieri 518

Ingressi del giorno in terapia intensiva: ---, ieri 32

Attualmente positivi: ---, ieri 1.003.239

Totale casi: ---, ieri 13.402.905

Totale deceduti: ---, ieri 156.997

Coronavirus: i contagi nelle regioni

Nelle ultime 24 ore in Alto Adige sono 1.108 i nuovi positivi al Covid su 785 tamponi pcr e 7.137 test antigenici. Il numero delle persone attualmente positive è in crescita a 6.190. Si registra un decesso. In aumento i ricoveri: i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3 (+1 rispetto a ieri) mentre quelli nei normali reparti ospedalieri sono 60 (+9).

In Toscana sono 6.574 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore su 39.824 test di cui 8.178 tamponi molecolari e 31.646 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è al 16,51% (66,5% sulle prime diagnosi).

Sono 2.746 i nuovi casi di Covid registrati in Umbria nelle ultime 24 ore su 2.664 tamponi e 11.826 e test antigenici ,con un tasso di positività sul totale del 18,95% (ieri 20,8%).Stabili i ricoveri a 172 (+1 rispetto a ieri), con 4 pazienti in terapia intensiva (-1). I decessi sono 4. Gli attualmente positivi salgono 9% portandosi a 16.816