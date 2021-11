Il bollettino Covid di oggi 15 novembre 2021: i nuovi casi di coronavirus e la tabella con i dati

Il bollettino coronavirus del ministero della Salute di oggi, lunedì 15 novembre 2021, con i nuovi casi di Covid, i decessi e i ricoveri in ospedale sarà pubblicato intorno alle 17. L'ultimo monitoraggio della cabina di regia dell'Iss certifica una ripresa della circolazione virale in Italia. Salgono i contagi da Covid ma ricoveri e terapie intensive restano sotto controllo, mentre le terze dosi di vaccino hanno quasi raggiunto quota tre milioni. Ieri 7.569 casi e 36 morti.

Coronavirus: il bollettino di oggi lunedì 15 novembre 2021

Il bollettino di oggi 15/11/2021 e la tabella del ministero della Salute.

+++ Articolo in aggiornamento +++

Nuovi casi: 7.569 ieri

Tamponi (diagnostici e di controllo): ieri 445.593

Attualmente positivi: 119.230, dato di ieri

Totale ricoverati: 3.647, dato di ieri

Ricoverati in ierapia intensiva: 458, dato di ieri

Deceduti dopo un tampone positivo: 132.775 (ierioggi 36)

Dimessi/guariti: 4.608.056, dato di ieri

Coronavirus: i dati su contagi e ricoveri nelle regioni

In Veneto resta sempre alto il numero di contagi Covid. Nelle ultime 24 ore sono stati intercettati con lo screening 712 nuovi positivi, con un'incidenza sui tamponi effettuati (31,660) del 2,24%. Si registra anche un decesso. Sale il numero dei soggetti attualmente positivi, 16.381. Dati che si riflettono sulla pressione ospedaliera: i pazienti ricoverati con Covid sono 381 (+19), dei quali 317 (+18) nei reparti medici, e 64 (+1) nelle terapie intensive.

In Toscana nelle ultime 24 ore 291 nuovi positivi su 12.888 test eseguiti, di cui 5.909 tamponi molecolari e 6.779 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,29%. I ricoverati sono 297 (4 in più rispetto a ieri), di cui 33 in terapia intensiva (2 in meno). Si registrano 4 nuovi decessi, tutti uomini, con età media di 72,5 anni.

In Puglia 132 nuovi contagi su 16.160 test giornalieri. Un decesso. Sono 3.821 le persone attualmente positive in Puglia, 162 quelle ricoverate in area non critica, 21 in terapia intensiva.

In Basilicata un solo contagio e 24 guarigioni registrati. Nessun decesso. Sono stati processati 191 tamponi molecolari e uno solo è risultato positivo. Sempre nella giornata di ieri sono state effettuate 528 vaccinazioni.

In Sardegna si registrano oggi 35 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 766 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2677 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 8 (come ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 44 (come ieri). 1803 sono i casi di isolamento domiciliare (6 in più rispetto a ieri). Non si registrano decessi.