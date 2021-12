Bollettino Covid di oggi 16 dicembre 2021: gli ultimi dati su contagi, decessi e ricoveri (tabella)

Coronavirus, il bollettino di oggi 16 dicembre 2021. Come ogni giorno gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica in Italia con i dati su nuovi casi, decessi e ospedalizzati. Ieri sono stati registrati 23.195 contagi su 634.638 tamponi e 129 morti. La pressione sul sistema sanitario è ancora a livelli accettabili, ma all'orizzonte c'è la grande incognita della variante omicron, molto più contagiosa del ceppo precedente e almeno parzialmente immunoevasiva.

Secondo l'Ecdc la nuova mutazione diventerà prevalente in Europa entro i primi 2 mesi del 2022, ma in realtà Paesi che eseguono molti sequenziamenti come il Regno Unito e la Danimarca stanno vedendo velocemente omicron prendere il sopravvento su Delta.

I contagi e i ricoveri nelle regioni

In Toscana i nuovi casi registrati sono 1.222 su 34.564 test, in aumento rispetto a ieri quando erano stati accertati 1.036 positivi su 34.737 tamponi.

Nelle Marche sono stati rilevati 753 casi nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda gli ospedali la percentuale di pazienti Covid in area non critica è del 15%, mentre nelle terapie intensive è del 14. Il 76% dei ricoverati in rianimazione non ha ricevuto il vaccino.