Il bollettino Covid di oggi 16 febbraio 2022: i nuovi contagi e i focolai regione per regione

Il bollettino Covid di oggi, mercoledì 16 febbraio 2022. Come di consueto tra le 17 e le 18 il ministero della Salute renderà noti gli ultimi dati sull'andamento della pandemia con nuovi contagi accertati nelle 24 ore, tamponi, positività e situazione ospedaliera. Riporteremo tutti gli aggiornamenti e anche i focus territoriali con gli aggiornamenti dalle Regioni.

Intanto l'attenzione è concentrata sul 31 marzo. E' la data in cui lo stato di emergenza terminerà ma stavolta, a differenza delle precedenti scadenze, sembra proprio con che non verrà rinnovato. Dall'inizio di aprile quindi il percorso verso la "normalità" dovrebbe subire una netta accelerazione e questo potrebbe portare anche a una revisione del Green pass che potrebbe scomparire. Nulla però è ancora stato deciso.

Covid: il bollettino di oggi mercoledì 16 febbraio 2022

Sono 1563 (di età compresa tra 2 mesi e 99 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza - al netto dei riallineamenti - a 248048. Dei positivi odierni, 1022 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 6 nuovi casi.

In Sardegna sono 2.877 i nuovi casi confermati di positività al Covid, di cui 2.410 diagnosticati con test antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 13.304 tamponi. L'ultimo aggiornamento della Regione segnala altri 9 decessi.

Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati in Valle d'Aosta 71 nuovi casi positivi al Covid-19 e c'è stato un decesso (un uomo di 89 anni che era ricoverato in ospedale). Le guarigioni sono state 136. Il numero di attuali contagiati scende a 1.790, di cui 38 ricoverati all'ospedale (quattro in terapia intensiva). Dall'inizio della pandemia le vittime sono 516. E' quanto si legge nel bollettino sull'emergenza Covid emesso dalla Regione in base ai dati dell'Usl.

Sono 221.801 le persone attualmente positive a Covid nel Lazio, di cui 1.844 ricoverati, 166 in terapia intensiva e 219.791 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 783.160 e i morti 10.222 su un totale di 1.015.183 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

Oggi in Puglia si registrano altri 4.498 nuovi casi di contagio su 34.814 test (13% positività) e 10 decessi. Delle 92.071 persone attualmente positive 727 sono ricoverate in area non critica (ieri 737) e 64 in terapia intensiva (ieri 67).

In Toscana sono 3.328 i nuovi casi Covid (1.243 confermati con tampone molecolare e 2.085 da test rapido antigenico), che portano il totale a 824.269 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dell'1,1% e raggiungono quota 754.175 (91,5% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 9.668 tamponi molecolari e 22.409 tamponi antigenici rapidi, di questi il 10,4% è risultato positivo. Sono invece 5.925 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 56,2% è risultato positivo.

La task force regionale della Basilicata comunica che sono stati processati 4.195 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid, di cui 786 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 831 guarigioni. Inoltre, è stato registrato il decesso di 3 persone.

Il Veneto registra 5.181 nuovi contagi Covid nelle ultime 24 ore, un dato che pare indicare una stabilizzazione della curva dei nuovi casi, dopo l'impennata di gennaio. Sono ancora molti però i decessi giornalieri, 30 ieri, che portano il totale delle vittime a 13.637. Lo rende noto il bollettino della Regione. L'incidenza dei contagi, sui 78.377 tamponi processati, è al 6,61%.

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 7.023 tamponi molecolari sono stati rilevati 468 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 6,66 per cento. Sono inoltre 8.239 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 730 casi (8,86%). Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 25 e calano a 369 i pazienti ospedalizzati in altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

In Alto Adige nelle ultime 24 ore accertati altri 740 nuovi casi positivi: 82 sono stati rilevati sulla base di 711 tamponi pcr (di cui 160 nuovi test) e 658 sulla base di 6.047 test antigenici. L'incidenza settimanale scende a 1.091 (meno 49 rispetto ad ieri). Resta stabile il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati: 7 in terapia intensiva, 100 nei normali reparti ospedalieri, 104 nelle strutture private convenzionate e 17 in isolamento nella struttura di Colle Isarco. Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 11.182 (1.141 in meno rispetto ad ieri), mentre quelle dichiarate guarite sono 1.917 per un totale di 171.447.

Scendono a 204, sette in meno, i ricoverati Covid negli ospedali dell'Umbria mentre salgono a otto, da sette, i pazienti in terapia intensiva. Emerge dai dati sul portale della Regione aggiornati al 16 febbraio. Prosegue la diminuzione degli attualmente positivi al virus, ora 12.929, 580 in meno di martedì. Sono stati infatti registrati 1.034 nuovi positivi, 1.610 guariti e quattro nuovi morti, 1.701 dall'inizio della pandemia. Sono stati analizzati 2.844 tamponi e 8.112 test antigenici, con un tasso di positività sul totale del 9,43 per cento (8,79 il giorno precedente e 12,4 mercoledi' della scorsa settimana).

Scende verso quota mille l'incidenza di contagi ogni 100mila abitanti nelle Marche: nell'ultima giornata sono stati rilevati 2.204 positivi e l'incidenza è passata da 1.143,66, di ieri, all'attuale 1.089,65. Emerge dai dati comunicati dall'Osservatorio epidemiologico regionale.