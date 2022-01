Il bollettino coronavirus di oggi domenica 16 gennaio 2022: i nuovi casi Covid e la situazione regione per regione

Il bollettino coronavirus di oggi, domenica 16 gennaio 2022 sarà pubblicato su questa pagina come di consueto intorno alle ore 17:00. Seguiremo in diretta le ultime notizie in arrivo dalle Regioni. L'ultimo bollettino Covid pubblicato ieri registrava 180.426 nuovi casi e 308 decessi di pazienti covid. In terapia intesiva risultavano ricoverate 1.677 persone (due in meno rispetto al venerdì) mentre nei normali reparti ospedalieri si segnalavano 18.370 posti letto occupati da pazienti covid, 351 in più del giorno precedente. Attualmente risultano 2.470.847 gli italiani positivi al covid e chiusi in casa dopo il contagio.

Coronavirus, il bollettino di sabato 15 gennaio 2022

Nuovi casi: -- (ieri 180.426)

Attualmente positivi: -- (ieri 2.470.847)

Morti: -- (ieri 308), totale deceduti dopo test positivo: -- (140.856)

Ricoverati: -- (ieri 18.370, +351)

Ricoverati in terapia intensiva: -- (ieri 1.677, -2, nuovi 141)

Tamponi: -- (ieri 1.217.830)

Coronavirus, la mappa dei contagi

Sono 461 i nuovi positivi al Covid-19 rilevati in Valle d'Aosta nelle ultime 24 ore. I guariti sono stati 357 nell'ultima giornata. Gli attuali positivi salgono a 6.032, di cui 5.956 in isolamento domiciliare e 76 (uno in più rispetto alla giornata precedente) ricoverati all'ospedale Parini di Aosta. Stabili a otto, lo stesso numero di ieri, le persone ricoverate in terapia intensiva mentre sono 68 i pazienti positivi nei reparti Covid ordinari.

I nuovi contagi da Covid in Veneto nelle ultime 24 ore sono 13.094, mentre sono 15 le vittime. Nei reparti medici sono ricoverati 1.735 pazienti Covid (-18), nelle terapie intensive 198 (-7).

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.594 tamponi molecolari sono stati rilevati 552 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 15,36%. Sono inoltre 15.908 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 2.441 casi (15,34%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 41 e i pazienti ospedalizzati in altri reparti a 373.

Sono 10.287, età media 36 anni, i nuovi casi di Coronavirus in Toscana dove oggi si registrano 32 decessi: 12 uomini e 20 donne con un'età media di 81,9 anni. Continuano a crescere i ricoveri che arrivano a 1368 (19 in più rispetto a ieri), 127 dei quali in terapia intensiva (+4).

Sono 4.923 i positivi al coronavirus rilevati nell'ultima giornata nelle Marche.

Ancora un calo degli attualmente positivi al Covid in Umbria, dell'otto per cento nell'ultimo giorno. Sono infatti ora 28.685, 2.497 in meno rispetto a sabato. Scendono anche i ricoverati nei reparti ordinari, 230, sei in meno, mentre restano stabili i posti occupati nelle terapie intensive, 12. Emerge dai dati sul sito della Regione. Registrati altri tre morti, 1.886 nuovi casi, meno 3,7 per cento rispetto al dato di sabato, e 4.380 guariti. Sono stati analizzati 3.920 tamponi e 12.478 test antigenici, con un tasso di positività pari a 11,5 per cento (lo stesso del giorno precedente).

Oggi nel Lazio su 22.651 tamponi molecolari e 71.035 antigenici, per un totale di 93.686 tamponi, si registrano 12.994 nuovi casi positivi (+898). Sono 6 i decessi (-9), 1.748 i ricoverati (+14), 204 le terapie intensive ( = ) e +4.225 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,8%. I casi a Roma città sono a quota 6.406.

In Basilicata si registrano 742 contagi su un totale di 2430 tamponi. Salgono ancora i ricoveri, sono 95 (+6) di cui 2 in rianimazione. I lucani guariti sono stati 285. Deceduta una persona di Anzi.

Oggi in Puglia sono stati registrati 54.677 test per l'infezione da Covid-19 e 8.384 nuovi casi. Sono stati registrati 4 decessi.

Attualmente sono 118.307 le persone positive, 593 sono ricoverate in area non critica e 61 in terapia intensiva.