Il bollettino Covid di oggi mercoledì 16 marzo 2022: la mappa dei contagi e i dati dalle Regioni

L'epidemia di Covid in Italia: il bollettino di oggi, mercoledì 16 marzo 2022. Nel pomeriggio il ministero della Salute pubblicherà i dati aggiornati sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese. I dati aggiornati sui nuovi contagi, i decessi, i pazienti in terapia intensiva e i vaccini anti-covid somministrati nelle ultime 24 ore sul territorio nazionale. Nel bollettino di ieri, martedì 15 marzo, sono stati registrati 85.288 nuovi casi e 180 vittime, con il numero degli attualmente positivi che ha superato nuovamente il milione.

+notizia in aggiornamento+

Coronavirus, la mappa dei contagi

In Toscana sono 5.203 i nuovi casi Covid (1.407 confermati con tampone molecolare e 3.796 da test rapido antigenico), che portano il totale a 910.187 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da Coronavirus. I ricoverati sono 699 (9 in più rispetto a ieri), di cui 31 in terapia intensiva (4 in meno). Oggi si registrano 10 nuovi decessi.

Sono 5.795 i nuovi contagi da coronavirus in Veneto oggi, 16 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione diffuso da Azienda Zero. Si registrano altri 9 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia sale a 1.395.268, mentre gli attualmente positivi sono 57.002. Il totale dei decessi da inizio pandemia ha superato i 14 mila (14.008). Nella giornata di ieri sono state somministrate 2.834 dosi di vaccino.

In Sardegna si registrano oggi 2.589 ulteriori casi confermati di positività al covid (di cui 2050 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 12518 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 19 ( +1 ). I pazienti ricoverati in area medica sono 334 ( +6 ). 25765 sono i casi di isolamento domiciliare (+450). Si registrano 4 decessi.

Sono 1.832 (di età compresa tra 3 mesi e 100 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo.Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi e sale a 3.035', Sono 274 i pazienti (-10 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 12 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 33.141 (+952 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

In Basilicata sono 834 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2, su un totale di 3.597 tamponi (molecolari e antigenici), e non si registrano decessi per Covid-19. Sono i dati del bollettino regionale della task force coronavirus riferito alle ultime 24 ore. Sono state registrate 420 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 94 (+4) di cui 2 (-1) in terapia intensiva.

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.793 tamponi molecolari sono stati rilevati 358 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 6,18%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 9, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti calano e risultano essere 130. Nella giornata odierna si registrano i decessi di 3 persone.