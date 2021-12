Il bollettino covid di oggi 17 dicembre 2021: gli ultimi dati su contagi, decessi e ricoveri (tabella)

Il bollettino Covid di oggi venerdì 17 dicembre 2021. Intorno alle 17 come ogni giorno gli aggiornamenti sull'epidemia di coronavirus in Italia con tutti i dati su nuovi casi, decessi e ospedalizzati. I dati settimanali della cabina di regia indicano 241 casi Covid-19 per 100mila abitanti (10-16 dicembre 2021) contro i 176 per 100mila abitanti della settimana precedente. Rt in lieve calo a 1,13. Una regione classificata a rischio alto, 18 a rischio moderato. Nove, tra regioni e province autonome, sono sopra la soglia del 10% per le terapie intensive. Qui tutti i dati del report aggiornato. Ieri 26.109 contagi e 123 morti.

Coronavirus: il bollettino di oggi venerdì 17 dicembre 2021

Coronavirus: i contagi nelle regioni

In Veneto sono 5.577 i nuovi contagi. "Abbiamo sommato anche casi di giorni precedenti", precisa il governatore Luca Zaia. I nuovi casi sono stati rilevati su 108.131 tamponi, l'incidenza è al 5,15%. Sono stati registrati altri 10 morti. I positivi oggi nella regione sono 57.038. I pazienti covid ricoverati in ospedale sono 1.254 (+24). In area non critica 1.090 persone (+19). In terapia intensiva, 164 pazienti (+5).

Sono 809 i nuovi contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 17 dicembre. Si registrano inoltre altri 7 morti. Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 31, così come si riducono i pazienti presenti in altri reparti che risultano essere 286.

In Toscana 1.227 nuovi contagi da coronavirus. Registrati altri 4 morti. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 292.133 (92,8% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 15.080, +4,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 390 (19 in più rispetto a ieri), di cui 55 in terapia intensiva (3 in più).

In Puglia 662 nuovi casi nelle ultime 24 ore, con un'incidenza del 2,58% rispetto ai 25.627 test giornalieri registrati (ieri era del 2,4%). Un decesso, mentre è sceso di uno il numero dei ricoverati nelle terapie intensive che è di 26.

In Basilicata oggi 90 nuovi casi registrati e nessun decesso. Ancora in aumento i ricoveri per covid, sono 33 (+2): 12 nell'ospedale di Potenza e 21, di cui uno in terapia intensiva, in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 1.699 (+15).

In Sardegna oggi 315 nuovi casi e un decesso. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva salgono a 9 (due in più), mentre calano di 4 unità quelli in area medica (sono 114). Sono, invece, 3.696 i casi di isolamento domiciliare (190 in più).